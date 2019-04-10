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Росія зірвала переговори по Донбасу в Мінську

Новини » Політика    10.04.2019 - 13:47
Росія зірвала переговори по Донбасу в Мінську
Фото: зал засідань в Мінську (president-hotel.by)

РФ відмовляється від роботи у Мінську до результатів виборів в Україні

Російська сторона в Мінську під час переговорів у Тристоронней контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі, зірвала засідання гуманітарної та економічної підгруп. Про це написала в Facebook представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко.

Вона зазначила, що представники РФ відмовляються від роботи в тристоронньому форматі ОБСЄ, шантажують Україну вимогою "прямого діалогу з ОРДЛО", і чекають результатів виборів в Україні.

"РФ в черговий раз відмовилася обговорювати питання звільнення заручників і політв'язнів до виборів", - йдеться в повідомленні.

У той же час в Twitter Міністерства закордонних справ Білорусі повідомляється, що переговори тривають.

"В Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.

Росія зірвала переговори по Донбасу в Мінську

Нагадаємо, останні перговори в Мінську щодо ситуації на сході України проходили 27 березня. В той день Росія категорично відмовилася обговорювати питання звільнення засуджених росіян на українських політв'язнів Кремля. Російська сторона не бажає обговорювати обмін заручниками як у форматі 25/25, так і у вузькому форматі.

Також повідомлялося, що в тристоронній контактній групі щодо ситуації на Донбасі занепокоєні зростанням кількості порушень режиму припинення вогню в зоні конфлікту на сході країни.

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