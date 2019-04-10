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У Польщі назвали причину смоленської катастрофи

Новини » Надзвичайні події    10.04.2019 - 11:43
У Польщі назвали причину смоленської катастрофи
Фото: смоленська катастрофа (з відкритих джерел)

Це підтвердили в Британії

Голова Підкомісії з питань повторного розслідування авіакатастрофи неподалік Смоленська Антоні Мацєревич заявив, що результати досліджень британської лабораторії підтвердили висновки польської підкомісії з розслідування причин смоленської катастрофи. Про це повідомляє "Польське радіо".

Мацєревич наголосив, що, згідно із висновками Підкомісії, причиною знищення літака були вибухи.

"Не пілоти, не якісь дії осіб, котрі були на борту, призвели до тієї трагедії, а вибух. Сьогодні вже завдяки британцям ми це знаємо. Ми не визначаємо характер вибуху. Ми знаємо напевно, що у цьому вибуху брав участь тротил, що не означає, що нам відомо, якою була формула цього вибуху", - сказав Антоні Мацєревич.

Професор Казімєж Новачик, заступник голови Підкомісії з питань повторного розслідування смоленської катастрофи, уточнив, що проведене Центральною поліцейською криміналістичною лабораторією дослідження кінця лівого крила Ту-154М показало наявність вибухових матеріалів. Також комісія вивчила дослідження, проведені в 2013 році Центральною поліцейською криміналістичної лабораторією, що показали наявність слідів вибухових матеріалів у 107 із 215 взятих зразків.

Антоні Мацєревич також повідомив, що підкомісія направила до прокуратури клопотання про можливість скоєння злочину екс-головою Комісії з розслідування авіакатастроф Єжи Міллєром та членами тієї комісії періоду з’ясування причин смоленської катастрофи у 2010 році. Антоні Мацєревич сказав, що ця заява є результатом попередніх досліджень і висновків його підкомісії.

"По-перше, дії усієї комісії під головуванням пана Міллєра. Клопотання стосується їхньої недбалості, фальшувань, які вони допустили і невиконання обов’язків. Це стосується самого пана Міллєра, який у підписаному з росіянами меморандумі, підтверджуючи правдивість чорних скриньок і погоджуючись дати їх росіянам, які можуть повернути їх, коли хотітимуть, скоїв злочин за статтею 129", - сказав Антоні Мацєревич.

Нагадаємо, Україна закликала РФ понести відповідальність за смоленську катастрофу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія застосувала надзвичайні заходи для захисту уламків польського літака Ту-154М в Смоленську. Фрагменти конструкції машини були поміщені у так звану стерильну зону, а район навколо аеропорту контролюється армією і спецслужбами РФ.

Крім того, раніше екс-міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич заявивщо Росія могла підробити чорні ящики з борту ТУ-154М.

10 квітня 2010 року в авіакатастрофі літака, що розбився неподалік від Смоленська, загинули 96 осіб, у тому числі президент Лех Качинський.

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