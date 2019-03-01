Підсумки дня: 1 березня

•Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый снял свою кандидатуру в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко

•НАК "Нафтогаз Украины" получил заключение арбитража в Гааге по иску против России в связи с захваченными активами компании в оккупированном Крыму

•Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против возможного размещения ракет средней и меньшей дальности в Украине

•Сегодня в Украине начинается системный перерасчет пенсий. Всего перерасчету подлежит 10,2 млн пенсионных счетов

•Украинского политзаключенного Олега Сенцова 1 марта посетила в колонии в "Лабытнанги" адвокат Ольга Динзе и рассказала, что украинец чувствует себя нормально

•Пакистан освободил пилота индийского истребителя, который был схвачен в Пакистане в ходе эскалации конфликта вокруг региона Кашмир

•В Украине изменяется режим работы светофоров в ночное время. Началась отмена "жeлтoгo мигaющeгo" свeтa свeтoфoрa

•Финалистка украинского Нацотбора на песенный конкурс Евровидение MARUV, которая отказалась представлять Украину в Израиле, получила в России музыкальную награду ZD AWARDS-2018 в номинации "Прорыв года"

•Популярный голливудский красавчик, звезда сериала "Беверли-Хиллс" Люк Перри был экстренно госпитализирован в Шерман-Оукс с подозрением на инсульт

•В этом марте у украинцев с пятидневной рабочей неделей будет всего 11 выходных, причем через неделю будет трехдневный отдых с 8 по 10 марта, так как официальный праздник Международный женский день выпадает на пятницу

•В первые дни календарной весны в Украине ожидается похолодание, а также осадки. Температура воздуха местами опустится до -12 градусов