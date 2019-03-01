Адвокат відвідала Сенцова в російській колонії

Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)

Адвокат розповіла, що Сенцов вже добре харчується

Українського політв'язня Олега Сенцова 1 березня відвідала в колонії в "Лабитнангі" адвокат Ольга Дінзе і розповіла, що українець почуває себе нормально. Про це повідомля Крим.Реалії.

За її словами, Сенцов збільшив свою вагу. Адвокат розповіла, що він вже добре харчується. Дінзе зазначила, що зараз він перебуває у спільній казармі на 50-60 осіб.

"Близько 12 години нарешті вдалося потрапити до Олега. Почуває він себе нормально. На мій погляд, він досить сильно поправився. Як він пояснив, зараз він добре харчується і займається спортом. Час він приділяє собі і творчості. Він постійно в роботі, як він пояснює, вони півдня ходять строєм, півдня займаються спортом і творчістю. Будь-яких нарікань з боку адміністрації щодо нього не надходить. Він, відповідно, не скаржиться", - розповіла Дінзе.

Нагадаємо, Олег Сенцов в серпні 2015 року був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичної угруповання" в окупованому Криму". Він відбуває покарання в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку з загрозою "насильницького годування".

РБК-Україна писало, що Європейський суд з прав людини повернув статус пріоритетного справі за скаргою українських політв'язнів в РФ Олега Сенцова і Олександра Кольченко. До цього Міністерство юстиції РФ запропонувало Європейському суду з прав людини відкласти обмін документами за скаргою засудженого в Росії Сенцова.

Відзначимо, що Державний департамент США, Європейський Союз, Литва, ООН, Швеція, Британія, Чехія, ПАРЄ неодноразово закликали РФ звільнити Сенцова.