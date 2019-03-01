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Пакистан звільнив індійського пілота

Новини » Надзвичайні події    01.03.2019 - 17:58
Пакистан звільнив індійського пілота
Фото: затриманий військовий (twitter.com i_aisha_ali)

Натовпи людей збиралися на пакистано-індійський прикордонному пункті Вага, щоб зустріти пілота

Пакистан звільнив пілота індійського винищувача, який був схоплений в Пакистані в ході ескалації конфлікту навколо регіону Кашмір. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Еuronews.

Натовпи людей збиралися на пакистано-індійський прикордонному пункті Вага, щоб зустріти пілота. Пакистан назвав звільнення пілота "жестом миру".

 

Pakistan is expected to release an Indian Fighter Pilot it seized this week following days of fighting between the two nuclear powers. Wing Commander Abhinandan Varthaman will be released at the Wagah border between Pakistan and India. Read more: https://bit.ly/2SCBgxj

Опубліковано Euronews English Пʼятниця, 1 березня 2019 р.

Нагадаємо, 27 лютого Пакистан збив два літаки ВПС Індії і захопив індійського пілота. У Пакистані заявили, що ВПС Індії завдали ударів по "невоєнним цілям". У відповідь Індія збила пакистанський винищувач. Але в Пакистані заявили, що це був не їхній літак. Вони заявили, що в той день не задіяли винищувачі F-16. Але потім стало відомо, що повітряний бій був і пакистанські літаки також.

Після цього Індія привела армію в повну боєготовність. Зазначимо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пригрозив владі Пакистану "рішучою відповіддю" на теракт в Кашмірі, в результаті якого загинули 44 військовослужбовців.

Глава МЗС Пакистану Шах Мехмуд Куреші заявив, що ескалація конфлікту між Пакистаном та Індією може призвести до взаємного знищення двох країн. Куреши заявив, що країна готова прийняти пропозицію РФ про посередництво у врегулюванні ситуації з Індією.

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