В уряді розповіли, кому перерахують пенсії

Фото: Андрій Рева (kmu.gov.ua)

При цьому військовим пенсіонерам уже підвищили пенсію з 1 січня

Сьогодні в Україні розпочинається системний перерахунок пенсій. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами міністра, всього перерахунку підлягає 10 мільйонів 200 тисяч пенсійних рахунків.

"З 1 березня розпочинається перший системний перерахунок пенсій. Усього перерахунку підлягає 10 мільйонів 200 тисяч пенсійних рахунків з 11,4 мільйонів пенсійних рахунків, які є в Україні", - заявив Рева.

Урядовець зазначив, серед тих, хто не підлягає перерахунку, - військові пенсіонери, яким пенсія вже підвищена з 1 січня.

"Також не підлягають перерахунку пенсії, які призначені в останні два роки, і в яких розрахунок заробітної плати вищий, з якого робляться перерахунки. Всі решта попадають під перерахунок", - додав він.

За словами Реви, перерахунок буде здійснюватися за формулою, затвердженою Верховною радою.

"Формула передбачає врахування двох коефіцієнтів: коефіцієнту інфляції за попередній рік і коефіцієнту зростання заробітної плати також за попередній рік. 50% цих показників сумуються, і виводиться коефіцієнт, за яким буде перерахована пенсія", - зазначив глава Мінсоцполітики.

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