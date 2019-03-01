В уряді розповіли, кому перерахують пенсії

При цьому військовим пенсіонерам уже підвищили пенсію з 1 січня
Сьогодні в Україні розпочинається системний перерахунок пенсій. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.
За словами міністра, всього перерахунку підлягає 10 мільйонів 200 тисяч пенсійних рахунків.
"З 1 березня розпочинається перший системний перерахунок пенсій. Усього перерахунку підлягає 10 мільйонів 200 тисяч пенсійних рахунків з 11,4 мільйонів пенсійних рахунків, які є в Україні", - заявив Рева.
Урядовець зазначив, серед тих, хто не підлягає перерахунку, - військові пенсіонери, яким пенсія вже підвищена з 1 січня.
"Також не підлягають перерахунку пенсії, які призначені в останні два роки, і в яких розрахунок заробітної плати вищий, з якого робляться перерахунки. Всі решта попадають під перерахунок", - додав він.
За словами Реви, перерахунок буде здійснюватися за формулою, затвердженою Верховною радою.
"Формула передбачає врахування двох коефіцієнтів: коефіцієнту інфляції за попередній рік і коефіцієнту зростання заробітної плати також за попередній рік. 50% цих показників сумуються, і виводиться коефіцієнт, за яким буде перерахована пенсія", - зазначив глава Мінсоцполітики.
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