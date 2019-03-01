Лукашенко виступив проти можливого розміщення ракет в Україні

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.ua)

Лукашенко заявив, що Білорусь буде солідарна з РФ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив проти можливого розміщення ракет середньої і меншої дальності в Україні. Про це він заявив сьогодні на зустрічі з представниками громадськості та експертного співтовариства, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на БЕЛТА.

За його словами, в цьому питанні Білорусь солідарна з РФ.

"Якщо в Україні будуть розміщені такі ракети - це катастрофа. Треба розуміти, росіяни не можуть допустити, щоб ці ракети були там розміщені. Ми з росіянами абсолютно будемо солідарні. Тому ні в якому разі не можна робити в цьому напрямку кроки Україні", - заявив він.

До цього Лукашенко заявляв, що Мінськ і Москва подумають про відповіді при появі ракет США в Європі або Україні. Президент Білорусі висловив думку, що "НАТО може піти на розміщення подібних ракет в Європі".

Відзначимо, 1 лютого 2019 року США оголосили про припинення участі в ракетному договорі через російську крилату ракету 9М729, запуск якої здійснюється з допомогою пускових установок "Іскандер-М". Рішення про вихід з договору набуло чинності 2 лютого.

Пізніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія прийме "дзеркальні і асиметричні заходи" у разі розміщення ракет США в Європі. У свою чергу у НАТО назвали погрози Путіна на адресу США неприйнятними.