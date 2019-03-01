"Нафтогаз" виграв суд Гаазі проти Росії щодо захоплених активів в Криму

Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Сума збитків оцінюється у 5 млрд доларів

НАК "Нафтогаз України" отримав висновок арбітражу в Гаазі щодо позову проти Росії через захоплені активи компанії в окупованому Криму. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на брифінгу в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Коболєв зазначив, що сума збитків в Криму і на шельфі Чорного моря оцінюється приблизно у 5 млрд доларів.

"Рішення є позитивним", - сказав він і додав, що трибунал визнав свою юрисдикцію у цій справі.

"Друге, що ми змогли довести, що Росія як держава винувата у втраті наших активів і має за це відповідати, тобто надати НАК "Нафтогаз України" компенсацію", - сказав він.

Коболев сообщил, что конкретная сумма возмещения убытков будет предметом следующего слушания дела, которое ожидается в этом году - на початку наступного року.

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Нагадаємо, Арбітражний трибунал у Парижі 26 листопада 2018 року прийняв рішення про стягнення з Російської Федерації 1,3 млрд доларів збитків, завданих Ощадбанку внаслідок анексії Криму.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні 2018 року Міжнародний арбітражний суд у Гаазі (Permanent Court of Arbitration) постановив, що Росія повинна заплатити українським інвесторам компенсацію за нерухоме майно у анексованому Криму в сумі 159 млн доларів. Рішення ухвалено за позовом колишнього голови правління Приватбанку Олександра Дубілета і ще 17 компаній.