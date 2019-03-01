Підсумки дня: 1 березня

•Кандидат в президенти України, лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий зняв свою кандидатуру на користь лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка

•НАК "Нафтогаз України" отримав висновок арбітражу в Гаазі щодо позову проти Росії через захоплені активи компанії в окупованому Криму

•Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив проти можливого розміщення ракет середньої і меншої дальності в Україні

•Сьогодні в Україні розпочинається системний перерахунок пенсій. Всього перерахунку підлягає 10 мільйонів 200 тисяч пенсійних рахунків

•Українського політв'язня Олега Сенцова 1 березня відвідала в колонії в "Лабитнангі" адвокат Ольга Дінзе і розповіла, що українець почуває себе нормально

•Пакистан звільнив пілота індійського винищувача, який був схоплений в Пакистані в ході ескалації конфлікту навколо регіону Кашмір

•В Україні змінюється режим роботи світлофорів у нічний час. Почалося скасування "жовтого миготливого" світла світлофора

•Фіналістка українського Нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення MARUV, яка відмовилася представляти Україну в Ізраїлі, отримала в Росії музичну нагороду ZD AWARDS-2018 в номінації "Прорив року"

•Популярний голлівудський красень, зірка серіалу "Беверлі-Хіллс" Люк Перрі був екстрено госпіталізований в Шерман-Оукс з підозрою на інсульт

•У цьому березні в українців із п'ятиденним робочим тижнем буде всього 11 вихідних, причому через тиждень буде триденний відпочинок з 8 по 10 березня, оскільки офіційне свято Міжнародний жіночий день припадає на п'ятницю

•У перші дні календарної весни в Україні очікується похолодання, а також опади. Температура повітря подекуди опуститься до -12 градусів