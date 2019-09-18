Рада відмовилася скасувати закон про імпічмент президента

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи розблокували закон для підписання главою парламенту та президентом

Верховна рада України відмовилася скасувати закон президента Володимира Зеленського про імпічмент глави держави. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, нардепи відхилили проект постанови про скасування рішення ВР від 10.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту закону про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент) №1012-П. За постанову проголосував 101 нардеп при 226 мінімально необхідних.

Тепер документ може підписати спікер ВР Дмитро Разумков і передати його на підпис главі держави Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, комітет парламенту з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної ради рекомендує ВР визначитися у сесійній залі з приводу проекту постанову про скасування законопроекту президента Володимира Зеленського про імпічмент глави держави.

Так, 11 вересня була зареєстрована постанова про скасування прийнятого Радою закону про імпічмент президента.

Зокрема, 10 вересня Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №1012 про імпічмент президента.

Підкреслимо, спочатку парламентарії прийняли документ за основу 337-ма голосами. Потім глава парламенту Дмитро Разумков озвучив пропозицію голосувати закон у цілому. Профільний комітет також виступив на підтримку прийняття документа в цілому. При цьому опозиційні парламентарії заявили про грубе порушення регламенту ВР і вимагали не ставити документ на голосування.

Але Разумков все-таки виніс прийняття законопроекту Зеленського в цілому на голосування. Його прийняття підтримали 245 депутатів ВР, з яких 244 - нардепи від фракції "Слуга народу".

Як писало РБК-Україна раніше, 29 серпня законопроект Зеленського був опублікований на сайті парламенту. Так, закон був визначений президентом як невідкладний.