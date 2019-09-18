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Україна озвучила позицію перед тристоронніми газовими переговорами

Новини » Економіка    18.09.2019 - 14:29
Україна озвучила позицію перед тристоронніми газовими переговорами
Фото: Олексій Оржель (brdo com ua)

Україна хоче транзит російського газу обсягом 60 млрд кубометрів на 10 років

Україна на тристоронніх газових переговорах з ЕС та Росією, які відбудуться 19 вересня, запропонує укласти контракт на транспортування 60 млрд кубометрів російського газу протягом 10 років. Про це на брифінгу сказав міністр енергетики та навколишнього середовища Олексій Оржель, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Оржель, на засіданні уряду були ухвалені рішення, щоб забезпечити відокремлення ГТС та можливість підписання договору згідно з вимогами Третього енергетичного пакету та європейського законодавства.

"Позиція уряду - ми пропонуємо підписати договори відповідно до європейських норм", - сказав він.

Оржель заявив, що Україна підтримує позицію, яка була озвучена єврокомісаром з питань енергії Марошем Шефчовичем, щодо контракту на транспортування 60 млрд кубометрів протягом 10 років. "Будемо підтримувати в переговорах цю позицію", - сказав він.

Нагадаємо, віце-президент Європейської комісії і європейський комісар з питань енергії Марош Шефчович заявив, що тристоронні газові переговори з участю України, Росії та Європейського союзу пройдуть 19 вересня. Головною темою переговорів стануть умови транзиту російського газу до ЄС через територію України з 1 січня 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк прогнозує, що в 2020 році транзит російського газу по території України скоротиться до 50 млрд кубометрів.

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