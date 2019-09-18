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Більшість українців проти засідань Кабміну в закритому режимі

Новини » Політика    18.09.2019 - 11:45
Більшість українців проти засідань Кабміну в закритому режимі
Фото: засідання уряду (РБК-Україна)

Рішення Гончарука електорату не подобається

Дві третини (66,7%) українців вважають, що засідання Кабінету міністрів повинні проводитися у відкритому режимі, з доступом засобів масової інформації, лише 16,5% - у закритому режимі. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Ще 16,8% респондентів поки не визначилися у питанні щодо відкритості роботи нового уряду України.

Більшість українців проти засідань Кабміну в закритому режиміrazumkov.org.ua

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 вересня 2019 року серед 2018 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук одразу після призначення на посаду вирішив закрити засідання Кабінету міністрів для преси. За його словами, нова виконавча влада змінює формат проведення засідань уряду.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Центру Разумкова, ініціативу групи народних депутатів з фракції "Слуга народу" про збір особистих даних абонентів мобільного зв'язку підтримали 32,0% українців.

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