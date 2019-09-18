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В Україні на завтра оголошено штормове попередження

Новини » Суспільство    18.09.2019 - 13:05
В Україні на завтра оголошено штормове попередження
Ілюстративне фото (Dan Kitwood/Getty Images)

Вітер буде досягати 15-20 м/с

Погода в Україні 19 вересня збережеться з сильними поривами вітру, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на інформацію Українського Гідрометцентру.

За даними синоптиків, по всій території України очікуються сильні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий) на протязі всього дня.

Нагадаємо, за даними синоптиків, 18 вересня можливі дощі у всіх областях, крім Миколаївської. Також у Волинській, Рівненській та Львівській областях температура повітря вдень знизиться до +12. На півдні України температура повітря вдень сягне +18+20. В Криму і Кримської області також дощі, там температура повітря вдень сягне +19+21.

У Карпатах вранці 18 вересня випав сніг. Наголошується, що на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, пориви вітру 5-6 м/с. Крім того, температура повітря впала до 0.

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко повідомляла про потепління в кінці цього місяця.

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