Зарплати, лікарняні та відпустки. Що треба знати про умови роботи в Німеччині

Німеччина – популярна країна для шукачів роботи в ЄС: країна щороку приймає велику кількість кваліфікованих працівників.

Українці, які переїхали до Німеччини через повномасштабну війну РФ проти України, мають право шукати роботу в Німеччині після отримання статусу тимчасового захисту.

РБК-Україна розповідає, які зарплати можна отримувати в Німеччині, на яку відпустку та лікарняний може розраховувати працівник і які умови декретної відпустки пропонують роботодавці.

Які зарплати в Німеччині й кому платять найбільше

Станом на жовтень 2023 року мінімальна зарплата в країні становить 12,41 євро за годину. Закон про мінімальну заробітну плату поширюється на всіх, незалежно від того, є працівник громадянином ЄС чи ні. Середня ж зарплата залежить від сфери роботи, досвіду і навичок людини та багатьох інших факторів.

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За даними офіційного статистичного управління Німеччини Destatis, у 2023 році середня місячна валова зарплата штатного працівника становила близько 4 100 євро, а річна валова зарплата відповідно 49 200 євро. Також дані показують, що одна із найбільш оплачуваних у Німеччині професій – це лікарі. За рік вони отримують в середньому 89 539 євро на рік.

До списку найбільш оплачуваних професій у Німеччині також увійшли:

фінансові консультанти (73 847 євро на рік);

юристи (68 642 євро);

бізнес-консультанти (64 173 євро);

банкіри (62 744 євро);

інженери (62 565 євро);

ІТ-фахівці (60 563 євро);

PR-спеціалісти (60 174 євро).

Фото: Мінімальна зарплата в Німеччині станом на 2023 рік становить 12,41 євро за годину (Getty Images)

Робочий час і відпустка

В більшості випадків робочий час у Німеччині не повинен перевищувати восьми годин на день. У деяких ситуаціях тривалість робочого часу може бути збільшена до десяти годин на день, але тижнева тривалість роботи не повинна перевищувати 48 годин.

Ті, хто працює більше, отримують доплату за понаднормову роботу. Однак в країні немає чітких правил оплати понаднормової роботи, і роботодавець визначає умови самостійно. Як правило, це прописано в трудових контрактах, повідомляє Schengenvisainfo.com.

Роботодавці в Німеччині зобов’язані гарантувати право на відпустку. Усі працівники мають право на відпочинок тривалістю не менше 11 годин між робочими днями, а також мінімум 45-хвилинну перерву після перших шести годин для змін, які тривають понад дев'ять годин.

Працівники мають право на 25-30 днів відпустки на рік. Їм можуть надати більше днів відпустки, якщо роботодавець не буде проти. Також можна взяти вихідні дні для деяких особливих подій: дня народження, хрестин дитини, весілля.

Окрім відпустки до чотирьох тижнів протягом року, є ще вихідні дні на державні свята. Вони можуть бути різними в різних землях, тому в одних працівників в країні може бути більше вихідних, а в інших – менше. Але є дев’ять державних свят на рік, коли вихідний має бути по всій країні.

Фото: Більшість працівників в Німеччині мають працювати не більше 48 годин на тиждень (Getty Images)

Працівники, які беруть відпустку через хворобу, отримують повну зарплату протягом перших шести тижнів. Після цього терміну вони отримують допомогу від медичного страхування.

Декретна відпустка в Німеччині: які умови

Під час вагітності жінки в Німеччині мають особливі права на робочому місці, а також право на оплачувану відпустку по вагітності та пологах. Всім вагітним гарантують безпечне та здорове середовище. Навіть якщо це не прописано у трудовому контракті, вагітні жінки не можуть працювати більше дев'яти годин на день, також вони мають право робити короткі перерви протягом дня, якщо це необхідно.

"Допомога по вагітності виплачується за шість тижнів до пологів і вісім тижнів після (12 тижнів при передчасних і багатоплідних пологах, а також у випадках, коли лікарем встановлено інвалідність дитини протягом восьми тижнів після пологів, а жінка претендує на більший термін декрету)", – пояснюють представники влади Німеччини.

Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами починається автоматично. Під час перебування працівниці у декрет роботодавцю забороняється розривати з нею трудовий договір терміном до чотирьох місяців після дня народження дитини.

Допомогу під час самої декретної відпустки жінці частково платить її роботодавець, а частково – медична страхова компанія.

Фото: Допомогу по вагітності виплачують жінкам за шість тижнів до пологів і вісім тижнів після (Getty Images)

Пенсія та медстрахування. Інші пільги для працівників у Німеччині

Соціальне страхування людей, які працюють і платять податки, включають медичне обслуговування, пенсію, страхування на випадок безробіття, компенсацію працівникам, які підпали під скорочення. Кожен працівник у Німеччині має право на пенсію за вислугу років.

Роботодавці в Німеччині зобов’язані перераховувати внески на державну пенсію для всіх своїх працівників. Розмір пенсії залежить від стажу роботи а також від того, чи вийшла людина на пенсію достроково. Кожен працівник повинен мати медичне страхування, яке покриває більшість витрат у випадках хвороби та нещасних випадків.

Німеччина також планує надати можливість громадянам країн, які не входять до ЄС, переїжджати в країну з метою роботи, не вимагаючи від них проходження процедур офіційного визнання дипломів.

У зв'язку з цим в Німеччині активно обговорюють проект закону, який має дозволити громадянам країн з поза Європейського Союзу мати більше можливостей для отримання громадянства. Зокрема, простіше буде отримати робочу візу, скоротиться термін перебування, після якого можна значно швидше отримати громадянство. Ми писали, чи отримають українські біженці громадянство в Німеччині.

З 1 жовтня у Німеччині запровадили низку змін, які стосуватимуться різних сфер: від розкладу нових поїздів до зміни правил по одній із субсидій. Також деякі зміни запровадять на рівні окремих земель та міст. Ми писали, що змінилося в Німеччині з 1 жовтня 2023 року.

Також за результатами свіжого опитування стало відомо, скільки українців планують повернутися з Німеччини додому.

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