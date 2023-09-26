Скільки українців планують повернутися з Німеччини додому: опитування

Майже 40% українців із тимчасовим захистом у Німеччині планують повернутися в Україну. Лише 9% біженців хочуть залишитися там назавжди.

Що спонукатиме українців повертатися додому після прихистку у Німеччині, РБК-Україна розповідає з посиланням на міграційну платформу EWL.

Кожен п'ятий хоче повернутися в Україну до закінчення війни

Повернутися в Україну у близькій чи далекій перспективі планують 39% українських біженців у Німеччині. Такі результати дослідження "З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців", яке провели платформа EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії Прем’єр-міністра Польщі.

Мінімум на рік залишитися у Німеччині хочуть 35% опитаних українців, а назавжди – 9%. Ще до закінчення війни готові повернутися 18% опитаних. Не визначилися із планами 22% респондентів.

"Кількість українців, які проживали в Німеччині у 2021 році, була відносно невеликою – близько 150 тисяч. Лише за півтора року після повномасштабного вторгнення ця цифра зросла у 6 разів. Це стало викликом, але водночас і можливістю для німецького ринку праці", – зазначає директор з міжнародного розвитку EWL Міхаліна Сєлевич.

Що мотивуватиме українців повернутися додому

Серед таких факторів українці вказують насамперед цивілізаційний вибір України:

реальна перспектива членства в НАТО (60%) та ЄС (55%);

можливість возз’єднання з сім’єю, яка залишилася в Україні (59%);

підвищення рівня оплати та покращення умов праці – 55%.

Понад третина (35%) опитаних вказали, що важливим чинником є податкові пільги та дешеві кредити. Ще для 30% респондентів визначальною буде підтримка держави у відбудові чи поверненні квартири чи будинку. Прості умови відкриття і ведення бізнесу мотивуватимуть повернутися 26% опитаних.