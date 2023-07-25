Транспорт, житло та продукти. Скільки грошей потрібно на життя в Німеччині у 2023 році

Фото: Скільки витрачають на життя в Німеччині (колаж РБК-Україна)

Ціни останнім часом зростають по всій Європі. Німеччина – не виняток. Найбільше здорожчали енергоносії та продукти. Однак і зараз Німеччина – доволі доступна країна для проживання, особливо в порівнянні з деякими іншими країнами ЄС.

Вартість життя в кожному регіоні може бути різною й залежить від кількості людей в родині та від ваших потреб. TRAVEL РБК-Україна розповідає про базові витрати в Німеччині у 2023 році.

Яка вартість оренди житла в Німеччині: ціни по містах

Чи не найбільше витрат в країні йде на оренду житла. Раніше ми вже писали, скільки коштує орендувати квартиру в Німеччині.

За даними Numbeo, в цілому по країні усереднені ціни можуть бути такі:

Мюнхен: від 1023 євро у віддаленому районі до 1366 євро в центрі міста;

від 1023 євро у віддаленому районі до 1366 євро в центрі міста; Берлін: від 907 до 1331 євро;

від 907 до 1331 євро; Штутгарт: від 787 до 1278 євро;

від 787 до 1278 євро; Франкфурт: від 878 до 1143 євро;

від 878 до 1143 євро; Гамбург: від 803 до 1056 євро;

від 803 до 1056 євро; Кельн: від 678 до 906 євро.

Фото: Скільки коштує оренда житла в Німеччині (інфографіка РБК-Україна)

Скільки відраховують із зарплати на медстрахування

Медичне страхування та соціальні внески є обов’язковими для штатних працівників у Німеччині та автоматично стягуються з вашої зарплати, пише сайт Welcome-hub-germany.com.

Внески на медичне страхування та соцстрахування займають значну частину зарплат працівників (приблизно 20%):

медичне страхування ( Krankenversicherung ) – 7,3% від зарплати;

) – 7,3% від зарплати; пенсійне страхування ( Rentenversicherung ) – 9,35% від зарплати;

) – 9,35% від зарплати; страхування довгострокового догляду ( Pflegeversicherung ) – 1,525% вашої зарплати;

) – 1,525% вашої зарплати; страхування на випадок безробіття (Arbeitslosenversicherung) – 1,2% від вашої зарплати.

За ці відрахування ви отримуєте широкі соціальні послуги. У разі хвороби можна розраховувати на медичну допомогу, на виплати по безробіттю у разі втрати роботи.

Якщо ви працюєте на себе або ви фрілансер, вам треба оформити лише медичне страхування (Krankenversicherung). Якщо вам близько 30 років, у вас немає тяжких хронічних хвороб і ви працюєте самостійно, поліс медичного страхування в Німеччині обійдеться вам приблизно в 400 євро на місяць.Такий самий поліс для самозайнятого 60-річного, ймовірно, коштуватиме близько 800 євро на місяць.

Також в Німеччині є податок на прибуток. Чим більше ви заробляєте, тим вищий податок платите. В цілому часто 1/3 зарплати йде на різні соціальні внески.

Скільки коштує транспорт в Німеччині

Німеччина відома якісним транспортом, розгалуженою системою залізниць та автобусних сполучень. В Німеччині є високоякісні залізниці, автобуси та трамваї, у великих містах працює метро.

Фото: Німеччина відома розгалуженою та зручною системою транспорту (unsplash.com)

Громадський транспорт у Німеччині в цілому не дуже дорогий. За даними Numbeo, середня вартість одного квитка на місцевий транспорт зараз становить 2,80 євро, тоді як проїзний квиток на один місяць, що дозволяє необмежений місцевий транспорт, коштуватиме вам у середньому лише 70 євро.

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Таксі в Німеччині, як і в більшості країн ЄС, дороге. Ціни починаються від 3,50 євро за посадку в авто, за кожен кілометр ви заплатите близько 2 євро. Таксі завжди оснащені лічильниками, що дозволяє вам стежити за ціною поїздки. Будьте готові до того, що навіть за коротку поїздку з вас можуть взяти 50-80 євро.

До слова, цього літа в Німеччині діє проїзний на поїзди, який дозволяє подорожувати фактично всією країною за 49 євро на місяць.

Хороший варіант для пересування в містах, особливо невеликих - велосипед. Більшість міст і містечок добре спроектовані для велосипедистів і мають всю необхідну інфраструктуру, щоб їздити велосипедами було комфортно. На сайтах оголошень вживані велосипеди продаються недорого і коштують від 50 до 250 євро.

Скільки коштують продукти в супермаркетах

Порівняно з Францією та деякими іншими країнами, в Німеччині ціни на продукти не дуже високі. В країні виробляють багато власних товарів: від молока до картоплі та свинини.

За даними Numbeo, усереднені ціни в супермаркетах країни у 2023 році приблизно такі:

1 літр молока: 1,01 євро;

1 кг картоплі: 1,59 євро;

буханець хліба: 1,73 євро;

1 кг рису: 2,02 євро;

десяток яєць: 2,66 євро;

1 кг яблук: 2,49 євро;

1 кг бананів: 1,65 євро;

1 кг курячого філе: 7,83 євро;

1 кг сиру від локального виробника: 11,72 євро;

0,5 л місцевого пива: всього 0,65 євро!

Зверніть увагу. Це середні ціни по країні, і вони можуть відрізнятися в різних магазинах, супермаркетах, на ринках. Також продукти можуть бути дорожчі в центрі міста, а на околицях – дешевші.

Загалом одна людина, не купуючи різних делікатесів та екзотичних продуктів, витрачає на продукти в Німеччині 200-300 євро на місяць.

Скільки коштує пообідати в ресторані

Хоча в Німеччині ціни в супермаркетах низькі, серед місцевих прийнято часто виходити з друзями на обіди або вечері у різні заклади. Або, принаймні, на каву або пляшку пива. Витрати на їжу поза домом можуть становити суттєву частину затрат. Звісно, залежно від ваших потреб.

Фото: В Німеччині – безліч закладів харчування на будь-який смак (unsplash.com)

Ось деякі приклади середніх цін у закладах країни:

12 євро за основну страву та напій у бюджетному закладі;

25 євро за обід із 3-х страв у ресторані середньої цінової категорії.

4 євро за 0,5 л німецького пива;

2,50 євро за безалкогольний напій;

10 євро за коктейль;

2,75 євро за капучіно.

До слова, популярний формат харчування в Німеччині – заклади з фіксованою ціною і необмеженою кількістю порцій страв. Наприклад, зайшовши вдень в один із закладів Берліна і заплативши 10-15 євро, можна їсти безлімітно досхочу. Водночас за напої треба платити окремо.

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Які середні зарплати у великих містах

В середньому в Німеччині щомісячні витрати на різні цілі можуть скласти від 1200 до 3000 євро на місяць. Давайте подивимося, як це співвідноситься із середніми зарплатами в країні.

Середні зарплати у великих містах Німеччини (2023 рік):

Берлін – 3 168 євро на місяць;

на місяць; Мюнхен – 3 780 євро на місяць;

на місяць; Франкфурт – 3 773 євро на місяць;

на місяць; Гамбург – 3 475 євро на місяць;

на місяць; Кельн – 3 501 євро на місяць;

на місяць; Штутгарт – 3 754 євро на місяць.

Більш детально дізнатись про те, скільки можна заробляти в різних землях та містах Німеччини, можна почитати урядовий сайт gehalt.de.

Фото: Середні зарплати у великих містах Німеччини станом на 2023 рік (інфографіка РБК-Україна)

Чи достатньо таких зарплат для комфортного проживання в Німеччині, часто залежить від обставин та ваших особистих пріоритетів.

Наприклад, якщо ви живете в однокімнатній квартирі на околиці Гамбурга і не маєте особливих затрат на авто та навчання дітей в університеті, ймовірно, після сплати всіх внесків ви можете відкласти певну суму на заощадження.

Однак якщо ви живете у квартирі в центрі Мюнхена, маєте автомобіль, часто обідаєте в ресторанах та маєте дітей, то середня зарплата в 3 780 євро навряд чи покриє всі ваші витрати.

Як зекономити, проживаючи в Німеччині

Вибирайте дешевше житло

Подумайте про проживання в менш центральних районах, де квартири значно дешевші – часто квартири в передмісті коштують вдвічі дешевше. Транспортне сполучення зазвичай працює добре, і ви легко доберетеся до місця роботи. Можна також винаймати квартиру з сусідами та ділити оплату.

Користуйтеся громадським транспортом або велосипедом замість авто

Громадським транспортом в Німеччині користуватись дешевше, ніж авто. Особливо якщо купуєте місячні або річні проїзні. Наприклад, безлімітний місячний проїзний проїзд у Берліні може коштувати 63,42 євро на місяць. Ціни будуть ще нижчими, якщо ви заплатите за рік наперед.

Ходіть у дисконтні супермаркети

Якщо ходити за покупками в Netto, Lidl або Aldi, ви можете економити по кілька євро на одній одиниці товару. А от в таких магазинах як EDEKA, Kaufland або Alnatura – ціни вищі. Не буде зайвим переглядати нижню полицю: в німецьких супермаркетах заведено класти туди дешевші товари.

Фото: Можна ходити у більш економні мережі магазинів або на ринки (unsplash.com)

Економте воду та електроенергію

Вже багато хто чув, що в Німеччині звикли не витрачати багато води та електрики даремно. Це й справді допомагає уникнути зайвих затрат. Тому варто вимикати зайві прибори, якими не користуєтеся.

Цікаво також, що в Німеччині ви можете щороку змінювати постачальника електроенергії та отримувати знижки та бонуси для нових клієнтів. Це може бути ще одним способом заощадити близько 150 євро на рік.

В цілому загальні витрати на життя в Німеччині можуть становити від 1200 до 3000 євро на місяць з людини. Багато залежить від того, які ви маєте потреби й скільки грошей при цьому заробляєте.

Нагадаємо, кілька країн ЄС запустили нові абонементи на громадський транспорт. Вони дозволяють користуватися майже всіма автобусними та залізничними маршрутами без необхідності купувати окремі квитки.

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