Субсидії, транспорт та комуналка. Що зміниться в Німеччині з 1 жовтня

З 1 жовтня у Німеччині запровадять низку змін, які стосуватимуться різних сфер: від розкладу нових поїздів до зміни правил по одній із субсидій. Також деякі зміни запровадять на рівні окремих земель та міст.

Що зміниться в Німеччині починаючи з 1 жовтня 2023 року - РБК-Україна розповідає з посиланням на TheLocal.de.

Припиняється дія субсидії на опалення

Термін дії так званої субсидії на витрати на опалення (Heizkostenzuschuss) для опалення житла за допомогою альтернативних джерел енергії замість газу або централізованого опалення завершується наприкінці вересня. Але подати нову заявку все ж можна до 20 жовтня, щоб отримати до 2000 євро з виділеного урядом бюджету (на рік). Якщо ви використовуєте газ або централізоване опалення, таку субсидію отримати неможливо.

Можна перевірити, чи відповідаєте ви вимогам по субсидії, і подати заявку у федеральному відділі допомоги на опалення (Brennstoffhilfe). Однак якщо ви живете в Баварії, Берліні чи Північному Рейні-Вестфалії, заявку потрібно подавати на місцевому рівні. Процедура заповнення заявки займає близько 15 хвилин.

Газ для квартир подешевшає

З 1 жовтня ціни на газ для споживачів знизяться. Продавець газу Trading Hub Europe (THE) знизить збір за контрольну енергію з 0,57 центів/кВт-год і збір за конвертацію з 0,038 центів/кВт-год до нуля центів кожен.

Фото: Газ для приватних домогосподарств коштуватиме дешевше (unsplash.com)

Для клієнтів-споживачів це дозволить зекономити близько 130 євро для дому на одну родину зі споживанням 20 000 кВт-год на рік, близько 78 євро для сімейного господарства з 12 000 кВт-год і близько 33 євро для одного домогосподарства зі споживанням 2000 кВт-год.

Зверніть увагу: ціна не падає автоматично і враховується лише для нових контрактів.

Спливає термін подання податкової декларації

Якщо ви маєте подати податкову декларацію за рік і не користуєтеся допомогою податкового консультанта, терміни подачі досить стислі. Податкову декларацію Steuererklärung потрібно надати до податкової служби до 2 жовтня.

Кінцевий термін для осіб, які не мають податкового консультанта, було продовжено на два місяці з кінця липня 2023 року. Однак, оскільки 30 вересня – це субота, останнім днем подання було визначено понеділком, 2 жовтня.

Вищі процентні ставки для студентських кредитів

Студентам, які повністю або частково оплачують своє навчання за рахунок студентських позик, варто підготуватися до вищих процентних ставок. Починаючи з 1 жовтня, процентна ставка зросте до понад 8% у порівнянні з підвищенням до 7,55 відсотка у квітні.

Підвищення пов’язане з відсотковою ставкою Euribor, яка використовується як орієнтир для студентських позик KfW.

13 замість 8. Запровадять більше поїздів до Цюріха

Після зміни розкладу курсування потягів зі Штутгарта до швейцарського міста Цюріх курсуватиме 13 поїздів. Раніше їх було 8 на день. Також у розкладі будуть і інші зміни: їх опублікують у грудні цього року. Новий розклад передбачає ще більше транскордонних сполучень і нічних поїздів.

Фото: Зі Штутгарта до Цюріха курсуватимуть 13 потягів на день (uk.wikipedia.org)

Процедура отримання лікарняного

Під час пандемії COVID-19 лікарняні в Німеччині повсюдно виписували лікарняні телефоном. Тепер з 1 жовтня в країні планують повернути попередні правила. За певних умов люди все ж зможуть отримати листок непрацездатності телефоном, якщо вони є постійними пацієнтами лікарів

Таку можливість можуть залишити для деяких захворювань, хоча уряд Німеччини та міністр охорони здоров’я Карл Лаутербах (SPD) все ще узгоджують деталі.

Вибори в Німеччині

Багато що може змінитися у світі німецької політики залежно від результатів виборів у двох найбільших землях Німеччини – Баварії та Гессені. У неділю, 8 жовтня, в обох землях відбудуться вибори.

Багато людей затамували подих, оскільки правлячі нині партії Соціал-демократів, Зелених і Вільних демократів не очікують кардинального успіху, тоді як ультраправа Альтернатива для Німеччини (AfD) може отримати певний успіх.

У Франкфурті закривається легендарна пивоварня

Після понад 150 років завершується історія знаменитої пивоварні Binding у Франкфурті. Через різке збільшення витрат на сировину, енергію та логістику керівництво вирішило закрити свої виробничі потужності та розливні заводи у Франкфурті не пізніше кінця жовтня. Однак штаб-квартира Radeberger Group, до якої входить Binding, залишиться працювати у Франкфурті й надалі.

Фото: Пивоварня Binding у Франкфурті (wikipedia.org)

Пивоварня була заснована Конрадом Біндінгом у 1870 році, з 1953 року вона входить до групи компаній Dr. Oetker. До 2002 року підрозділ Oetker Group з виробництва напоїв називався Binding-Gruppe. Binding виробляє продукцію під брендами Binding Adler-Pils, Clausthaler, Henninger і Schöfferhofer.

Філія пивоварні в США розташована в Норуолку, штат Коннектикут. Протягом 1960-х і 1970-х років компанія Binding значно розширилася завдяки покупці менших пивоварень у Рейнланд-Пфальці, Гессені та північному Бадені.

Переведення годинників на годину назад

Гарна новина для тих, хто хоче поспати на годинку більше. Годинники переведуть із суботи на неділю о 3:00 до 2:00 29 жовтня, що зробить ніч на годину довшою. Переведення годинника відбудеться попри багато розмов про скасування сезонного переведення годинника в Німеччині та решті держав ЄС.

Відзначимо, українські біженці у Німеччині отримують соціальну допомогу, яка включає виплати з безробіття, оплату оренди житла та комунальні послуги. Залежно від складу сім'ї розмір грошової допомоги відрізняється. Ми писали, які виплати з Jobcenter отримує сім'я з двома дітьми у Німеччині.

Також за результатами свіжого опитування стало відомо, скільки українців планують повернутися з Німеччини додому.

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