Спрощені умови. Чи отримають українські біженці громадянство в Німеччині

Які зміни запровадять в законі про громадянство та як це вплине на українців – детальніше у колонці нижче.

В Німеччині активно обговорюють новий проект закону, який має дозволити громадянам країн з поза Європейського Союзу мати більше можливостей для отримання громадянства. Зокрема, простіше буде отримати робочу візу, скоротиться термін перебування, після якого можна значно швидше отримати громадянство.

В Німеччині зараз живе більше мільйона українців, які вимушено виїхали в країну через війну. Також багато наших громадян вже проживали там раніше. Як новий проект закону вплине на українців в Німеччині, у колонці для TRAVEL РБК-Україна розповіла адвокат компанії Nota Group Марина Брусніцина.

Які зміни будуть в законі про громадянство у Німеччині

Німеччина вважається цікавою країною для мігрантів, проте люди часто стикаються з великою бюрократією у багатьох процесах, а оформлення великої кількості документів для багатьох вже стало чимось звичним.

Закон про громадянство в Німеччині діє ще з 22 липня 1913 року, хоча в нього й вносилися зміни. Новий проект міграційного закону передбачає розширення діючих та введення нових правил для отримання роботи у Німеччині та безпосередньо громадянства країни.

Так, серед нововведень проекту закону є такі пункти:

Скорочення терміну перебування в країні для отримання громадянства

На сьогодні діє термін мінімального перебування Німеччині у 8 років, даний проект закону передбачає, що для отримання громадянства достатньо п’яти років перебування.

Також законопроект послаблює вимоги, які стосуються прав дітей іноземців, на отримання громадянства та скорочує термін з восьми до п’яти років перебування у Німеччині, для одного із батьків.

Фото: П'ятирічний термін перебування в країні з 5 років може бути скорочений до 3, якщо люди інтегрувалися в умови життя (Getty Images)

Термін у п’ять років може бути скорочений до трьох, якщо зацікавлені в інтеграції особи успішно доклали особливих зусиль та інтегрувалися в умови місцевого життя (наприклад, через спеціальні академічні, чи професійні досягнення, а також громадянську активність, волонтерську роботу або спеціальні хороші мовні знання).

Можливість отримання громадянства Німеччини не відмовляючись від свого

Це значить, що після вступу проекту закону у дію, можна не відмовлятися від свого первинного громадянства, для отримання німецького. Проте, необхідно не забути переглянути закони своєї держави. Чи дозволяють вони отримати друге громадянство та залишите первинне?

Законопроект діє дзеркально і для громадян Німеччини. Тепер не потрібно громадянину Німеччини відмовлятися від свого громадянства, при проживанні в іншій країні та отриманні там громадянства.

Спрощення вимог для отримання робочої візи у Німеччину

Змінюються правила для отримання робочої візи іноземним громадянам. Передбачено можливість працювати не за спеціальністю при наявності достатнього досвіду роботи. Також зміняться строки та вимоги для тих людей, які працюють на території Німеччини та бажають перевести родину "На возз’єднання сім’ї".

Фото: Серед іншого також спростять умови володіння німецькою мовою (Getty Images)

Спрощення вимог володіння мовою

Таке спрощення починає діяти, якщо іноземний громадянин не може їх освоїти через фізичне, психічне або психологічне захворювання або інвалідність. Такі причини виключення мають бути підтверджені медичною довідкою, якщо вони не є очевидними.

Це звільнення також застосовується у разі вікової нездатності набути мовних навичок рівня B1 відповідно до загальноєвропейських стандартів. Проте навичками усного спілкування треба володіти.

Як ці нововведення вплинуть на українців

З початком війни кількість українців у Німеччині різко зросла. За офіційними німецькими статистичними даними, станом на 30 квітня 2023 року там проживало 1 млн 101 тисяча громадян України.

Всі українці, які отримали статус захисту, мають право перебувати в країні три роки. Цей статус надає можливість отримувати українцям фінансову допомогу, включаючи потреби на оплату житла, та витрат на дітей, а також витрат на інтеграцію.

Проте цей період не буде зарахований до загального терміну перебування, для отримання громадянства, оскільки однією з основних умов його отримання, це можливість заробляти на життя для себе та членів своєї сім'ї, не використовуючи державні кошти. Отже, в такому випадку потрібно мати офіційну роботу на повний робочий день, чим змінити статус перебування та мати відповідні права.

Фото: Понад мільйон вимушених переселенців з України живе в Німеччині станом на сьогодні (Getty Images)

Хочу зауважити, що цей законопроект Німеччини є досить прогресивним на просторі Європейського Союзу, для іноземних громадян.

Наразі всі українці проходять процес інтеграції. Багато наших громадян, які зараз живуть в Німеччині, вже знайшли роботу та мають самостійний дохід. Такий проект закону полегшує процес німецької бюрократії з документами та вимогами.

Однак це також може призвести до того, що велика кількість українців залишаться у Німеччині та не повернуться в Україну.

Нагадаємо, з 1 вересня українським біженцям в Чехії надаватимуть безкоштовне житло тільки у двох містах.

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