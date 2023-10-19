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Зарплаты, больничные и отпуска. Что нужно знать об условиях работы в Германии

Четверг 19 октября 2023 08:12
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Зарплаты, больничные и отпуска. Что нужно знать об условиях работы в Германии Фото: Трудоустройство в Германии (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Германия – популярная страна для соискателей работы в ЕС: страна каждый год принимает большое количество квалифицированных сотрудников.

Украинцы, переехавшие в Германию из-за полномасштабной войны РФ против Украины, имеют право искать работу в Германии после получения статуса временной защиты.

РБК-Украина рассказывает, какие зарплаты можно получать в Германии, на какой отпуск и больничный может рассчитывать работник и какие условия декретного отпуска предлагают работодатели.

Какие зарплаты в Германии и кому платят больше всего

По состоянию на октябрь 2023 года минимальная зарплата в стране составляет 12,41 евро в час. Закон о минимальной заработной плате распространяется на всех, независимо от того, является гражданином ЕС работник или нет. Средняя зарплата зависит от сферы работы, опыта и навыков человека и многих других факторов.

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По данным официального статистического управления Германии Destatis, в 2023 году средняя месячная валовая зарплата штатного работника составляла около 4 100 евро, а годовая валовая зарплата составляет соответственно 49 200 евро. Также данные показывают, что одна из самых оплачиваемых в Германии профессий – это врачи. В год они получают в среднем 89 539 евро в год.

В список самых оплачиваемых профессий в Германии также вошли:

  • финансовые консультанты (73847 евро в год);
  • юристы (68642 евро);
  • бизнес-консультанты (64173 евро);
  • банкиры (62744 евро);
  • инженеры (62565 евро);
  • ИТ-специалисты (60563 евро);
  • PR-специалисты (60 174 евро).

Зарплаты, больничные и отпуска. Что нужно знать об условиях работы в Германии

Фото: Минимальная зарплата в Германии по состоянию на 2023 год составляет 12,41 евро в час (Getty Images)

Рабочее время и отпуск

В большинстве случаев рабочее время в Германии не должно превышать восьми часов в день. В некоторых ситуациях продолжительность рабочего времени может быть увеличена до десяти часов в день, но недельная продолжительность работы не должна превышать 48 часов.

Те, кто работает больше, получают доплату за сверхурочную работу. Однако в стране нет четких правил оплаты сверхурочной работы, и работодатель определяет условия самостоятельно. Как правило, это прописано в трудовых контрактах, сообщает Schengenvisainfo.com.

Работодатели в Германии должны гарантировать право на отпуск. Все работники имеют право на отдых продолжительностью не менее 11 часов между рабочими днями, а также минимум 45-минутный перерыв после первых шести часов для смен, продолжающихся более девяти часов.

Работники имеют право на 25-30 дней отпуска в год. Им могут предоставить больше дней отпуска, если работодатель не будет против. Также можно взять выходные дни для некоторых особых событий: дня рождения, крестин ребенка, свадьбы.

Кроме отпуска до четырех недель в течение года есть еще выходные дни на государственные праздники. Они могут быть разными в разных землях, поэтому у одних работников в стране может быть больше выходных, а у других – меньше. Но есть девять государственных праздников в год, когда выходной должен быть по всей стране.

Зарплаты, больничные и отпуска. Что нужно знать об условиях работы в Германии

Фото: Большинство работников в Германии должно работать не более 48 часов в неделю (Getty Images)

Работники, которые берут отпуск по болезни, получают полную зарплату в течение первых шести недель. После этого срока они получают пособие от медицинского страхования.

Декретный отпуск в Германии: какие условия

Во время беременности женщины в Германии имеют особые права на рабочем месте, а также право на оплачиваемый отпуск по беременности и родам. Всем беременным гарантируют безопасную и здоровую среду. Даже если это не прописано в трудовом контракте, беременные женщины не могут работать более девяти часов в день, также они имеют право делать короткие перерывы в течение дня, если это необходимо.

"Пособие по беременности выплачивается за шесть недель до родов и восемь недель после (12 недель при преждевременных и многоплодных родах, а также в случаях, когда врачом установлена инвалидность ребенка в течение восьми недель после родов, а женщина претендует на больший срок декрета)", – поясняют представители властей Германии.

Отпуск по беременности и родам начинается автоматически. Во время пребывания сотрудницы в декрете работодателю запрещается расторгать с ней трудовой договор сроком до четырех месяцев после дня рождения ребенка.

Помощь во время декретного отпуска женщине частично платит ее работодатель, а частично – медицинская страховая компания.

Зарплаты, больничные и отпуска. Что нужно знать об условиях работы в Германии

Фото: Помощь по беременности выплачивают женщинам за шесть недель до родов и восемь недель после (Getty Images)

Пенсия и медстрахование. Другие льготы для работников в Германии

Социальное страхование людей, работающих и платящих налоги, включают медицинское обслуживание, пенсию, страхование на случай безработицы, компенсацию работникам, подвергшимся сокращению. Каждый работник в Германии имеет право на пенсию за выслугу лет.

Работодатели в Германии должны перечислять взносы на государственную пенсию для всех своих работников. Размер пенсии зависит от стажа работы, а также от того, вышел ли человек на пенсию досрочно. У каждого работника должно быть медицинское страхование, которое покрывает большинство расходов в случаях болезни и несчастных случаев.

Германия также планирует предоставить возможность гражданам не входящих в ЕС стран переезжать в страну с целью работы, не требуя от них прохождения процедур официального признания дипломов.

В связи с этим в Германии активно обсуждают проект закона, который должен позволить гражданам стран вне Европейского Союза иметь больше возможностей для получения гражданства. В частности, проще будет получить рабочую визу, сократится срок пребывания, после которого можно гораздо быстрее получить гражданство. Мы писали, получат ли украинские беженцы гражданство в Германии.

С 1 октября в Германии был введен ряд изменений, касающихся разных сфер: от расписания новых поездов до смены правил по одной из субсидий. Также некоторые изменения будут введены на уровне отдельных земель и городов. Мы писали, что изменилось в Германии с 1 октября 2023 года.

По результатам свежего опроса стало известно, сколько украинцев планируют вернуться из Германии домой.

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