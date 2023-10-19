У Румунії рекордні темпи працевлаштування українців: скільки можна заробити

Із початку війни в Румунії працевлаштувалися 7 тисяч українських громадян. 500 румунських роботодавців висловили готовність прийняти на роботу українців, кількість таких вакансій збільшується.

Яку роботу найчастіше пропонують громадянам України та скільки можна заробити, РБК-Україна повідомляє з посиланням на міграційну платформу EWL.

Українські біженці приїжджають працювати на 4-5 місяців

За даними Мінпраці Румунії, у вересні в країні офіційно працювали 6954 українських громадян. До повномасштабного вторгнення було укладено 1125 трудових договорiв із українцями.

Для українців пропонують найчастіше просту фізичну роботу, яка не вимагає знання румунської мови та досвіду, зазначають експерти EWL.

Восени для українців у Румунії є вакансії на підприємствах автомобільної галузі, харчової та переробної промисловості, пекарнях. Ці підприємства здебільшого знаходяться у великих містах чи їхніх передмістях.

Мінімальна зарплата у країні становить близько 600 євро. В місяць можна заробити 900-1200 євро, а у високий високий сезон виробництва – до 1500 євро.

Водночас багато роботодавців забезпечують працівників безкоштовним проживанням, проїздом до роботи, видають талони на харчування, які можна використати у супермаркетах. Для жінок з України забезпечують догляд за дітьми.

"Українські біженці приїжджають працювати в Румунію на 4-5 місяців, роблять 1-2 місяці перерви і знову повертаються. Таких серед наших клієнтів близько 20%. Ці тенденції стали виразними влітку. Це свідчить про формування явища трудової міграції та сезонних робіт для українських біженців до Румунії", – зазначає директор міжнародної рекрутації EWL Марцін Колодзейчик.

Фото: Робота на підприємстві харчової промисловості (gettyimages.com)

Румунію обирають для тимчасового захисту після іншої країни

Румунію часто обирають завдяки спрощеному підходу щодо легалізації та працевлаштування. Румунія не відмовляє у тимчасовому захисті, якщо людина вже користувалася прихистком в іншій країні ЄС.

"Українські біженці протягом півтора року спробували пожити в кількох країнах Європи. Водночас десь не підходять умови чи треба знати англійську, як наприклад, в Нідерландах. Не всі країни ЄС видають тимчасовий захист повторно, Румунія ж охоче приймає всіх. Країна має значні кадрові потреби, тому використовує шанс заповнити дефіцит працівників. Кількість вакансій для працівників з України збільшується щомісяця", – звертає увагу експерт.

У серпні в Румунії перебували 137 850 громадян України з тимчасовим захистом. У жовтні до Румунії щодня в'їжджають у середньому 9 тисяч людей із України.

Днями у Румунії прийняли важливі рішення щодо інтеграції українців на ринку праці та захисту людей з інвалідністю. Українцям запропонують курси румунської мови.

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