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Інтеграція і пільги. У Румунії прийняли два важливих рішення для українських біженців

Середа 18 жовтня 2023 15:42
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Інтеграція і пільги. У Румунії прийняли два важливих рішення для українських біженців Фото: Українські біженці у Румунії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українських біженців у Румунії продовжать підтримувати на рівні держави. Заплановані нововведення для працездатних біженців та вразливих груп.

Відповідні рішення озвучили у Міністерстві праці та солідарності, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку відомства.

Міністр праці та соціальної солідарності Сімона Букура-Опреску обговорила становище біженців з України з представником УВКБ ООН у Румунії Пабло Сапатою.

"Біженці з України користуються опікою та підтримкою румунської держави. Ми продовжимо цю лінію. Після сьогоднішньої зустрічі ми прийняли два важливі рішення щодо підвищення шансів інтеграції українських біженців на ринок праці та на захист вразливих осіб і груп населення", – заявила міністр.

За її словами, через Національне агентство зайнятості будуть ініційовані курси румунської мови для біженців з України, щоб підвищити їхній доступ до ринку праці.

"З іншого боку ми зробимо аналіз стандартів оцінки інвалідності у двох країнах, щоб узгодити системи захисту вразливих людей", – додала чиновниця.

За даними Національного агентства зайнятості (ANOFM), з початку війни в Україні для українців у Румунії організували 9 бірж праці. 19 тисяч біженців з України зареєстровані як шукачі роботи, з ними уклали 7 тисяч трудових угод.

Між тим, у Чехії зростає кількість українських біженців. За минулий тиждень прибули понад 1700 людей. Найбільше зростання – у столиці країни.

Нагадаємо, ми писали, що у кількох країнах Європи зростає кількість українських біженців. Українці продовжують масово їхати до Чехії, Німеччини та Нідерландів.

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