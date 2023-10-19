В Румынии рекордные темпы трудоустройства украинцев: сколько можно заработать

С начала войны в Румынии трудоустроилось 7 тысяч украинских граждан. 500 румынских работодателей выразили готовность принять на работу украинцев, количество таких вакансий увеличивается.

Какую работу чаще всего предлагают гражданам Украины и сколько можно заработать, РБК-Украина сообщает со ссылкой на миграционную платформу EWL.

Украинские беженцы приезжают работать на 4-5 месяцев

По данным Минтруда Румынии, в сентябре в стране официально работали 6954 украинских граждан. До полномасштабного вторжения было заключено 1125 трудовых договоров с украинцами.

Для украинцев предлагают чаще всего простую физическую работу, не требующую знания румынского языка и опыта, отмечают эксперты EWL.

Осенью для украинцев в Румынии есть вакансии на предприятиях автомобильной отрасли, пищевой и перерабатывающей промышленности, пекарнях. Эти предприятия в большинстве своем находятся в крупных городах или их пригородах.

Минимальная зарплата в стране составляет около 600 евро. В месяц можно заработать 900-1200 евро, а в высокий высокий сезон производства – до 1500 евро.

В то же время, многие работодатели обеспечивают работников бесплатным проживанием, проездом к работе, выдают талоны на питание, которые можно использовать в супермаркетах. Для женщин из Украины обеспечивают присмотр за детьми.

"Украинские беженцы приезжают работать в Румынию на 4-5 месяцев, делают 1-2 месяца перерыва и снова возвращаются. Таких среди наших клиентов около 20%. Эти тенденции стали отчетливы летом. Это свидетельствует о формировании явления трудовой миграции и сезонных работ для украинских беженцев в Румынию", – отмечает директор международной рекрутации EWL Марцин Колодзейчик.

Фото: Работа на предприятии пищевой промышленности (gettyimages.com)

Румынию выбирают для временной защиты после другой страны

Румынию часто выбирают благодаря упрощенному подходу к легализации и трудоустройству. Румыния не отказывает во временной защите, если человек уже пользовался убежищем в другой стране ЕС.

"Украинские беженцы в течение полутора лет попытались пожить в нескольких странах Европы. В то же время где-то не подходят условия или нужно знать английский, как, например, в Нидерландах. Не все страны ЕС выдают временную защиту повторно, Румыния же охотно принимает всех. Страна имеет значительные кадровые нужды, поэтому использует шанс восполнить дефицит работников. Количество вакансий для работников из Украины увеличивается ежемесячно", – обращает внимание эксперт.

В августе в Румынии находились 137 850 граждан Украины с временной защитой. В октябре в Румынию каждый день въезжают в среднем 9 тысяч человек из Украины.

На днях в Румынии приняли важные решения по интеграции украинцев на рынке труда и защите людей с инвалидностью. Украинцам предложат курсы румынского языка.

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