У Польщі знайшли причину масової загибелі котів: власникам дали поради

У Польщі масово хворіють та гинуть коти – вже зафіксовано 70 випадків у Поморскому, Мазовецькому та Люблінському воєводствах.

В лабораторії виявили, деякі тварини були носіями вірусу пташиного грипу, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Три зразки тканин раптово загиблих кішок перевірили в Національному дослідницькому інституті в Пулавах. Результати аналізів із Поморського воєводства виявили пташиний грип.

У заяві головного ветеринарного лікаря йдеться, що причиною смерті котів у Поморському воєводстві є грип. Господарів закликали не панікувати та зберігати спокій.

Також дали рекомендації власникам:

не випускати котів на самовигул, особливо у місцях, де можуть бути птахи;

ретельно мити руки;

не давати сире м'ясо;

дезінфікувати взуття після прогулянок;

мити лапи собаки;

не допускати контакту котів із іншими тваринами;

не чіпати мертвих птахів на прогулянках.

Невідому хворобу почали виявляти ветеринари у середині червня. Про випадки повідомили у ветеринарній клініці SpecVet. Тварини мали симптоми спутаної свідомості, задишки та пневмонії, судоми.

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