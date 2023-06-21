ua ru
Ср, 21 червня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Невідома хвороба. У Польщі почали масово хворіти і гинути коти

Новость на русском →
Середа 21 червня 2023 16:32
Невідома хвороба. У Польщі почали масово хворіти і гинути коти Фото: Кіт у магазині в Познані (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Власників котів у Польщі попереджають про невідому хворобу, яка почала вражати домашніх улюбленців. Тварини масово хворіють та гинуть.

Ветеринари застерігають не виводити тварин на прогулянки та не давати сирого м'яса, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.

Про невідому хворобу котів, яка не піддається лікуванню, повідомили у ветеринарній клініці SpecVet. За словами ветеринарів, тварини зараз масово хворіють та вмирають. Хвороба вражає навіть молодих і здорових особин.

"У зв’язку з загрозою, яку становить це захворювання, просимо бути максимально обережними. Не виходити на прогулянки з котами, обмежити контакт із сирою свининою та м’ясом птиці, не допускати контакту з дикими птахами", – йдеться у повідомленні клініки.

Власникам котів радять звертати увагу на симптоми та відразу звертатися до фахівців. Хоча поки жодне лікування не є ефективним, тому серед хворих тварин висока смертність.

Невідома хвороба. У Польщі почали масово хворіти і гинути котиФото: Українці з тваринами у Польщі (gettyimages.com)

Серед симптомів, які можуть проявитися у хворої тварини: порушення свідомості, судоми, відсутність реакції зіниць на світло, скутість кінцівок, задишка та епілептичні напади. Також аналізи показують підвищення рівня глюкози в крові, зниження насичення крові киснем.

Нагадаємо, ми писали, як заїхати в Україну з домашніми тваринами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща хвороби кішки
Відпочинок в Україні
Точки зору
Марина Казакова
Вперше за кордон. Як спланувати поїздку без зайвих клопотів: поради жінкам
Марина Казакова
експерт з туризму, власниця турагентства
Віталій Чорненький
Подалі від бойових дій. Що треба знати про евакуацію дітей під час війни
Віталій Чорненький
координатор напрямку юридичної допомоги БФ "Право на захист"
Ирина Савіна
Авіахаб для українців. Як дістатися до аеропорту в Кишиневі: ціни та маршрути
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Олег Васильєв
В умовах дефіциту. Як купити квитки на поїзди до Польщі, Угорщини та Чехії
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Всі точки зору