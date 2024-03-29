Старовинні храми і замок. Що варто побачити під час подорожі до столиці Волині

Луцьк – місто з великою кількістю пам'яток, яке варто відвідати під час мандрівки Україною. Про цікаві храми та історію замку – у колонці Романа Маленкова для РБК-Україна.

Луцьк – місто, яке у якому туристам є на що подивитися. Середньовіччя та епоха бароко, неоготика та модерн там переплелися із архітектурою радянстких часів. Про історію міста тут нагадують мури замку та численні старі будівлі монастирів.

Що варто побачити мандрівникам у столиці Волині та які історії зберігають старовинні мури, у колонці для РБК-Україна розповідає відомий дослідник, краєзнавець, мандрівник та автор проекту "Україна Інкогніта" Роман Маленков.

Туристичне місто з великою кількістю пам'яток

Луцьк – туристичне місто, у якому є велика кількість пам'яток, а також театри, розважальні центри, ресторани, цукерні.

У Луцьку можна побачити одну із найцікавіших і найбільших синагог України. Донедавна у ній був спортивний клуб "Динамо. Храм, який називають Малим замком, єдиний подібний в країні. Два роки тому його повернули єврейській громаді.

Водночас любителів історії зацікавлять старі будівлі католицьких монастирів: бригіток, шаріток, тринітаріїв, домініканців, василіан. Найефектнішим є комплекс монастиря єзуїтів, із неймовірного розміру храмом – костьолом Петра і Павла. Це один із найбільших римо-католицьких храмів України.

Барокового гіганта, в системі великого Окольного замку, єзуїти збудували на початку 17 ст. Похмурий, як усі єзуїтські храми, і таємничий, з великим колегіумом, підземеллями та замковими мурами – разом із Замком Любарта, це головна пам’ятка Луцька.

Монастир єзуїтів входив до системи зовнішніх укріплень старого Луцька. Зовнішня стіна має кількаметрову товщину та бійниці. Відразу за монастирем збереглася башта Чарторийських – єдина збережена башта Окольного замку, по периметру якого стояли ще три монастирі, із потужними товстелезними мурами келійних корпусів. Храми монастирів, крім єзуїтського, не збереглися – позначилося століття панування у місті росіян.

На жаль, після третього поділу Польщі Волинь відійшла до російської імперії, тому архітектурний ансамбль старого міста нецілісний, а будівлі періоду московського панування нагадують провінційно-повітово-єврейські ансамблі. Навіть величний костьол перебудували – хотіли зробити черговий єпархіальний "клон". Але Троїцький собор все рівно виглядає велично і неповторно.

Середньовічний Луцький замок

Замок Любарта – прекрасно збережений зразок фортифікаційної архітектури пізнього середньовіччя. Раніше він був оборонним ядром Луцького (Окольного) замку, який, на жаль, втратив свою цілісність. Картинки-реконструкції демонструють, яким був Луцький замок у 17 столітті. До нас ця велична споруда дійшла лише частинами. Замок Любарта вдалося зберегти. Його колись продали з аукціону на будматеріали. На щастя, через рік київська комісія заборонила розбирати твердиню.

Над мурами замку височіють три башти, дві з яких, висотою з дев'ятиповерхівку (27 м), є висотними домінантами найстарішої частини Луцька. На мурах розташовані галереї, на яких можна походити, позаглядати у бійниці.

Фото: Луцький замок зсередини (ukrainaincognita.com)

Навпроти замку знаходиться лютеранська кірха – мабуть найвища кірха України. Ця неоготична, казкова будівля нагадує, що крім українців, поляків, євреїв та росіян в Луцьку на початку минулого століття жили ще й чимало німців. А за кірхою розташований луцький Будинок з химерами. Його звів скульптор Микола Головань, почавши додавати химерні скульптури ще у 80-ті роки минулого століття.

Старовинні церкви, які стали православними

В Луцьку багато старовинних церков. Деякі розташовані на околицях, але більшість у старому центрі.

Троїцький собор – головний православний храм Луцька. Колись це був монастир бернардинів, заснований у середині 17 століття. Храм побудували у 1789-м як костел Святого Хреста. У другій половині 19 століття комплекс передали православній громаді, а у 1880-ті його перебудували. Тоді він отримав дзвіницю та центральну баню і став Троїцьким собором.

Хрестовоздвиженська та Покровська церкви розташовані на вулиці Данила Галицького. Це дуже старі храми, які звели у першій половині 17 століття, але обидва дуже перебудовані. Хрестовоздвиженська була колись головним храмом Луцького братства і центром православного життя на Волині, але у 19 столітті вона розвалилася і її цеглу використали для розширення Покровської церкви. Т

а Хрестовоздвиженська церква, яку ми бачимо нині – лише вівтарна частина колишнього храму. Поряд зберігся братський корпус. У 18 столітті братську церкву та корпус братства передали греко-католицькому ордену василіан.

Фото: Троїцький собор у Луцьку (ukrainaincognita.com)

Муровану Покровську церкву, на місті старої дерев'яної, заснував член Луцького православного братства Іван Яровицький у 17 столітті. Пізніше міська влада передала храм греко-католикам – на початку 19 століття він належав все тим же василіанам. У 1826 році орден василіан було розформовано й усі їхні храми перейшли до православної громади. Добудова Покровської церкви відбулася у 70-ті роки позаминулого століття – до цікавого барокового храму добудували некрасиву єпархіальну дзвіницю – храм утратив свій колорит і нині мало хто може припустити, що йому вже майже чотири століття.

Старі будинки з цікавою історією

Поряд із єзуїтським костьолом на вулиці Кафедральній стоїть будинок Косачів, в якому нині працює адміністрація історико-культурного заповідника "Старий Луцьк", кав’ярня та кімната-музей "Лесина вітальня". Цей чималий будинок могли дозволити собі Косачі, які мали багато землі у Колодяжному, Зеленому Гаю та Мглині, де був їхній родовий маєток.

В Луцьку можна побачити багато старих кам’яниць, зведених у різні періоди, у різних архітектурних стилях. Цікавою здається забудова міжвоєнного періоду, коли в Луцьку панували поляки.

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