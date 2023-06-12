Спрощена процедура. Як заїхати в Україну з домашніми тваринами: правила

Багато українців, які вимушено покинули Україну через збройну агресію РФ, їхали за кордон разом зі своїми домашніми улюбленцями. А останнім часом багато наших громадян частіше повертаються на батьківщину.

Як повернутися додому з домашніми тваринами та про які основні правила треба знати, у коментарі TRAVEL РБК-Україна пояснив адвокат АО Legal Strategy Віталій Сокуренко.

Як в'їхати в Україну з домашніми тваринами: правила

"В цьому контексті треба зазначити, що процедуру в'їзду в Україну з домашніми тваринами спростили", – каже фахівець.

Станом на сьогодні власники тварин повинні надати на кордоні при в'їзді в Україну такі документи:

ветеринарний паспорт європейського зразка або сертифікат про стан здоров'я тварини;

довідку про діючу вакцинацію від сказу;

документ про чіпування тварини.

"Якщо таких документів у вас немає, то отримати їх можна в країнах-членах ЄС. Також в європейській клініці можна чіпувати та вакцинувати тварину заздалегідь до перетину кордону", – каже Віталій Сокуренко.

Фото: Правила ввезення тварин в Україну під час війни спростили (Getty Images)

Правила вивезення тварин з України

За оновленими правилами, які поширюються на собак, кішок і тхорів (тварин-компаньйонів), власникам тварини потрібно:

правильно ідентифікувати тварину за допомогою мікрочіпа та вакцинувати від сказу;

мати актуальний результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника сказу;

мати при собі дійсний паспорт, виданий в одній з країн або ж сертифікат про стан здоров'я, який відповідає зразку, встановленому в законодавстві ЄС.

Перевіряти правила ввезення тварин на територію ЄС треба перевіряти в кожному окремому випадку залежно від країни, в яку ви прямуєте.

Нагадаємо, українці можуть виїхати за кордон з тваринами. Для цього потрібно виконати декілька умов та мати спеціальні документи.

Також навесні цього року у Польщі змінили правила ввозу домашніх тварин для українців. Раніше можна було перетнути кордон зі своїми домашніми улюбленцями за спрощеними умовами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.