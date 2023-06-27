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В Польше нашли причину массовой гибели котов: владельцам дали советы

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Вторник 27 июня 2023 17:19
В Польше нашли причину массовой гибели котов: владельцам дали советы Фото: Домашний кот (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше массово болеют и гибнут коты – уже зафиксировано 70 случаев в Поморском, Мазовецком и Люблинском воеводствах.

В лаборатории обнаружили, что некоторые животные были носителями вируса птичьего гриппа, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Три образца тканей внезапно погибших кошек проверили в Национальном исследовательском институте в Пулавах. Результаты анализов из Поморского воеводства выявили птичий грипп.

В заявлении главного ветеринарного врача говорится, что причиной смерти кошек в Поморском воеводстве является грипп. Хозяев призывали не паниковать и сохранять спокойствие.

Также дали рекомендации владельцам:

  • не выпускать кошек на самовыгул, особенно в местах, где могут быть птицы;
  • тщательно мыть руки;
  • не давать сырое мясо;
  • дезинфицировать обувь после прогулок;
  • мыть лапы собаки;
  • не допускать контакта кошек с другими животными;
  • не трогать мертвых птиц на прогулках.

Неизвестную болезнь начали обнаруживать ветеринары в середине июня. О случаях сообщили в ветеринарной клинике SpecVet. У животных были симптомы спутанного сознания, одышки и пневмонии, судороги.

Напомним, мы писали, как заехать в Украину с домашними животными.

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