Попит відновлюється. Що відбується з туризмом у Карпатах влітку 2024 року

Чи почався у Карпатах масовий наплив туристів та наскільки подорожчало проживання цього літа – у колонці Олексія Войцеховського для РБК-Україна.

Літній відпочинок у Карпатах – це завжди можливість насолодитися красою природи, спокоєм гірського регіону та активним дозвіллям. В умовах війни ця мальовнича частина України стала особливо важливою для відновлення психічного та фізичного здоров'я українців.

Який попит на відпочинок у Карпатах в липні 2024 року та як змінилися ціни на проживання, у колонці для РБК-Україна розповідає засновник туристичного порталу "На море і в гори" Олексій Войцеховський.

Як змінилася вартість проживання цього літа

Останні зміни в економіці та соціально-політичній ситуації значно вплинули на вартість житла та послуг у цьому регіоні. Зимовий сезон 2023-2024 років був не дуже вдалим для туристичної галузі Карпат. Це було пов'язано з несприятливою погодною ситуацією. Сніг стабільно був не у всіх регіонах Карпат.

На відвідуваність вже традиційно вплинула ситуація з блокпостами ТЦК на основних туристичних напрямах Карпат. Це призвело до того, що ціни на послуги залишалися на невисокому рівні через слабкий попит.

Наприклад, у грудні-січні можна було вільно забронювати двомісний люкс у готелі Поляниці лише за 700-1000 грн на добу, що було аномально дешево для зимового періоду.

Початок літа 2024 року виявився невизначеним як для потенційних туристів, так і для готельного бізнесу. Погіршення ситуації з енергетикою в країні та новий закон про мобілізацію відволік громадян від подорожей у травні і червні.

В червні в Україні суттєво зросла вартість електроенергії. З середини червня до початку липня садиби Карпат вже почали отримувати сталі бронювання на середину липня і далі. Це все не могло не відобразитися на вартості оренди житла.

Фото: Готель у Карпатах (facebook.com/korunaua)

В середньому, в порівнянні з травневою вартістю ціни піднялися на 10-25% в залежності від категорії житла і послуг, які надаються.

Наприклад, на 10 липня двомісний номер в котеджі у Верховині коштує від 800 грн. А двомісний номер на базі відпочинку з басейном у Солотвино на Закарпатті обійдеться від 1400 до 1600 грн на добу.

Що впливає на ціни в цьому сезоні

Наближається чудова пора середини літа у Карпатах. Це ідеальний період для зміни обстановки, ретритів, фізичної та психологічної реабілітації, фототурів та просто поїздок з дітьми для зняття стресу.

Остаточні ціни на відпочинок залежать від багатьох факторів, починаючи від послуг, які надають власники житла і його розташування. Також ціни залежать від попиту, який у цей період є підвищеним, і цін на енергоносії.

Власники вимушені використовувати недешеві генератори та зарядні станції, щоб надавати гостям хоча б мінімально необхідні послуги і зручності.

Ситуація в індустрії туризму в Карпатах, як і раніше, залишається складною. Проте з оптимізмом можна дивитись у майбутнє, враховуючи здатність бізнесу Карпат долати труднощі та надавати неповторний досвід відпочинку для своїх відвідувачів навіть у таких складних умовах.

Фото: Походи в Карпатах (unsplash.com)

Тим більше, що починається основний період високого літнього сезону в Карпатах. Попри всі складнощі, українці масово обирають відпочинок в Карпатах та на Закарпатті, що відображається у статистиці пошукових запитів та загальних показниках відвідуваності основних сервісів пошуку житла в Україні.

Туристів у Карпатах буде не менше, ніж торік

Судячи зі статистики пошуку житла, багато з туристів розглядали поїздки на морське узбережжя Одеси та Миколаєва, однак травневе посилення обстрілів з боку російських окупантів негативно відобразилося на тенденції подорожей до моря. Більшість пляжів цих регіонів залишалися офіційно закритими. У результаті, багато хто вирішив на відпочинок попрямувати в гірський регіон.

Зараз почанає зростати кількість бронювань у Карпатах на найближчий місяць. Найбільше люди обирають основні туристичні локації, садиби біля водойм чи з власними басейнами.

Фото: Озеро в Буковелі (unsplash.com)

Хоча у травні та червні попит на відпочинок у Карпатах в цьому році був нижчим, ніж торік, то у першій декаді липня ситуація вже така, як у 2023-му. У літні період 2024 року туристів буде не менше, а то й більше у порівнянні з минулим роком.

Літній відпочинок в Карпатах – це чудова можливість відновити сили і насолодитися красою природи. Незважаючи на складні умови війни та економічної нестабільності, Карпати залишаються популярним місцем для відпочинку. Гнучкість і адаптивність туристичної індустрії дозволяють зберегти високий рівень обслуговування.

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