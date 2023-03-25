В Люксембурзі першими у світі зробили весь транспорт безкоштовним. Що із цього вийшло

Люксембург став першою країною у світі, яка скасувала тарифи на проїзд у всьому громадському транспорті у 2020 році. Через три роки після запровадження такої схеми мешканці дуже задоволені.

Деякі кажуть, що система дозволяє їм легко подорожувати, а також має дуже позитивний вплив на навколишнє середовище.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews Travel розповідає, як працює схема роботи безкоштовного транспорту у Люксембурзі.

Чому Люксембург запровадив безкоштовний транспорт

Перша причина, чому запровадили безкоштовний транспорт - щоб вирішити проблему з перенасиченням автомобілів. У 2020 році в Люксембурзі була найвища кількість автомобілів на кількість мешканців з усіх країн ЄС: 696 на 1000 осіб проти середнього показника 560. В результаті країна страждає від щільних заторів та високих рівнів викидів.

Зараз мешканці кажуть, що безкоштовний транспорт спонукає їх залишати авто вдома.

"Оскільки це безкоштовно, легше швидко прийняти рішення, вибрати між громадським транспортом чи особистим авто. А ще це дуже позитивно для навколишнього середовища та практично", – каже бухгалтер Едгар Бісеніус.

Однак деякі кажуть, що на дорогах все ще дуже багато автомобілів.

Фото: Оплату за проїзд в усьому транспорті Люксембургу скасували З 29 лютого 2020 року (wikipedia.org)

"Культура авто все ще присутня, і все ще досить складно залучити людей до громадського транспорту замість автомобіля", – вважає Мерлін Гіллард, дослідник громадського транспорту.

Схему було запроваджено саме під час пандемії COVID, тому в той час виміряти її вплив було складно.

Дані з різних джерел свідчать про те, що вплив безкоштовного транспорту на сталість насправді може бути мінімальним. Наприклад, після введення безкоштовного громадського транспорту у 2013 році в столиці Естонії Таллінні там все ж стає більше автомобілів.

Для мешканців і туристів. Як працює безкоштовний транспорт в країні

З 29 лютого 2020 року всі види громадського транспорту, включаючи автобуси, потяги та трамваї, стали безкоштовними як для жителів, так і для туристів у Люксембурзі. Ця схема діє по всій країні, і пасажирам потрібно купувати квиток, лише якщо вони хочуть подорожувати першим класом.

Раніше дохід від продажу квитків у Люксембурзі становив 41 мільйон євро на рік: це невелика частина від понад 500 мільйонів євро поточних витрат на всю систему громадського транспорту країни. Дефіцит компенсується в основному за рахунок платників високих податків.

"Це значні витрати, але їх сплачують усі платники податків", – пояснює Франсуа Бауш, віце-прем’єр-міністр Люксембургу.

Фото: В країні хочуть, щоб люди менше користувалися автомобілями та було більше пішохідних зон (unsplash.com)

В результаті інвестиції в транспортну систему країни не сповільнилися. Нова трамвайна система регулярна та надійна, без перешкод для руху. Країна внесла рекордні інвестиції у покращення своєї залізничної мережі, пише Euronews Travel.

Чи має Люксембург хороше сполучення з ЄС

Люксембург має хороше сполучення з іншими частинами Європи громадським транспортом. В країні діє мережа транспорту з Францією через TGV: французькі пасажирські швидкісні потяги з електричним приводом, які рухаються з максимальною швидкістю 320 км/год, але переважна більшість поїздів TGV курсує по маршруту на швидкості 270-300 км/год.

До Парижа їхати всього дві години їзди на поїзді. Люксембург також пов'язаний з Німеччиною: туди курсують високошвидкісні поїзди ICE. Потяги вирушають з міста Люксембург до Брюсселя в Бельгії щогодини та до Льєжа (теж у Бельгії) кожні дві години.

Мешканці прикордонних міст також користуються схемою безкоштовного транспорту. Але за проїзд між країнами, звісно, доводиться платити.

Фото: Люксембург має зручне сполучення із Францією, Німеччиною, Бельгією (wikipedia.org)

"Це дозволяє всім мешканцям прикордоння, особливо тим, хто прибув з Бельгії, Німеччини та Франції, легко подорожувати. І, крім того, це гарна форма свободи. У нас у Франції цього немає", — каже француз Готьє Мумкама, який працює у Люксембурзі.

Однак позитивний вплив такої схеми на мобільність обмежується лише тими, хто може дозволити собі жити в найбагатшій країні світу, пише видання.

"Є багато людей, які живуть за межами Люксембургу, які не можуть дозволити собі місцеве дороге житло і яким також доводиться платити за транспорт", – підкреслює Гіллард.

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