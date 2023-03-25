В Люксембурге первыми в мире сделали весь транспорт бесплатным. Что из этого вышло

Люксембург стал первой страной в мире, отменившей тарифы на проезд во всем общественном транспорте в 2020 году. Через три года после введения такой схемы жители очень довольны.

Некоторые говорят, что система позволяет им легко путешествовать, а также оказывает очень позитивное влияние на окружающую среду.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel рассказывает о том, как работает схема работы бесплатного транспорта в Люксембурге.

Почему Люксембург ввел бесплатный транспорт

Первая причина, почему ввели бесплатный транспорт – чтобы решить проблему с перенасыщением автомобилей. В 2020 году в Люксембурге было самое высокое количество автомобилей на количество жителей из всех стран ЕС: 696 на 1000 человек против среднего показателя 560. В результате страна страдает от плотных пробок и высоких уровней выбросов.

Сейчас жители говорят, что бесплатный транспорт побуждает их оставлять автомобиль дома.

"Поскольку это бесплатно, легче быстро принять решение, выбрать между общественным транспортом или личным авто. А еще это очень позитивно для окружающей среды и практично", – говорит бухгалтер Эдгар Бисениус.

Однако некоторые говорят, что на дорогах все еще очень много автомобилей.

Фото: Оплата за проезд по всему транспорту Люксембурга была отменена С 29 февраля 2020 года (wikipedia.org)

"Культура авто все еще присутствует, и все еще достаточно сложно привлечь людей к общественному транспорту вместо автомобиля", – считает Мерлин Гиллард, исследователь общественного транспорта.

Схема была введена именно во время пандемии COVID, поэтому в то время измерить ее влияние было сложно.

Данные из разных источников свидетельствуют о том, что влияние бесплатного транспорта на устойчивость действительно может быть минимальным. К примеру, после введения бесплатного общественного транспорта в 2013 году в столице Эстонии Таллине там все же становится больше автомобилей.

Для жителей и туристов. Как работает бесплатный транспорт в стране

С 29 февраля 2020 года все виды общественного транспорта, включая автобусы, поезда и трамваи, стали бесплатными как для жителей, так и для туристов в Люксембурге. Эта схема действует по всей стране, и пассажирам нужно покупать билет, только если они хотят путешествовать первым классом.

Ранее доход от продажи билетов в Люксембурге составил 41 миллион евро в год: это небольшая часть более 500 миллионов евро текущих расходов на всю систему общественного транспорта страны. Дефицит компенсируется в основном за счет плательщиков высоких налогов.

"Это значительные расходы, но их платят все налогоплательщики", – объясняет Франсуа Бауш, вице-премьер-министр Люксембурга.

Фото: В стране хотят, чтобы люди меньше пользовались автомобилями и было больше пешеходных зон (unsplash.com)

В результате инвестиции в транспортную систему страны не замедлились. Новая трамвайная система регулярна и надежна, без помех для движения. Страна внесла рекордные инвестиции в улучшение своей железнодорожной сети, пишет Euronews Travel.

Есть ли у Люксембурга хорошее сообщение с ЕС

Люксембург имеет хорошее сообщение с другими частями Европы общественным транспортом. В стране действует сеть транспорта с Францией через TGV: французские пассажирские скоростные поезда с электрическим приводом, двигающиеся с максимальной скоростью 320 км/ч, но подавляющее большинство поездов TGV курсирует по маршруту на скорости 270-300 км/ч.

В Париж ехать всего два часа езды на поезде. Люксембург также связан с Германией: туда курсируют скоростные поезда ICE. Поезда отправляются из города Люксембург в Брюссель в Бельгии каждый час и в Льеж (тоже в Бельгии) каждые два часа.

Жители приграничных городов также пользуются схемой бесплатного транспорта. Но за проезд между странами, конечно, приходится платить.

Фото: Люксембург имеет удобное сообщение с Францией, Германией, Бельгией (wikipedia.org)

"Это позволяет всем жителям приграничья, особенно прибывшим из Бельгии, Германии и Франции, легко путешествовать. И, кроме того, это хорошая форма свободы. У нас во Франции этого нет", — говорит француз Готье Мумкама, который работает в Люксембурге.

Однако положительное влияние такой схемы на мобильность ограничивается только теми, кто может позволить себе жить в самой богатой стране мира, пишет издание.

"Есть много людей, живущих за пределами Люксембурга, которые не могут позволить себе местное дорогое жилье и которым тоже приходится платить за транспорт", – подчеркивает Гиллард.

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