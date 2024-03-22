Квитки онлайн. Як доїхати з Києва до Відня потягом та скілкьи це коштує

Що треба знати про купівлю квитків на поїзди з України в Австрію – у колонці для РБК-Україна.

З понеділка, 18 березня, "Укрзалізниця" знову почала продаж квитків на поїзди за сполученням "Україна–Австрія". "Укрзалізниця" змінила систему продажу квитків за маршрутом Київ–Відень. Відтепер проїзні документи продаються виключно у мобільному застосунку УЗ.

Також онлайн доступний поїзд австрійської залізниці Чоп–Відень. Раніше в УЗ заявили, що продаж квитків на міжнародні потяги через мобільний додаток має усунути спекуляцію проїзними документами.

В колонці для РБК-Україна автор Youtube-каналу "Залізні магістралі" і експерт із залізничного транспорту Олег Васильєв розповідає, в чому особливість купівлі квитків на цей потяг та як доїхати до Відня після зміни системи продажу квитків.

"Вагони-фантоми" Київ–Відень

Після скасування у лютому 2022 року авіаційного сполучення залізниця стала одним з основних перевізників по Україні та за кордон. Попит на залізничні квитки зріс у кілька разів, а от провізна спроможність "Укрзалізниці" залишилась незмінною.

Це особливо гостро відчувається на міжнародному напрямку. Наприклад, з України до Австрії курсує лише два безпересадкові вагони. За умови шаленого попиту це мізерна кількість місць. Потрібно було приходити до міжнародної каси на вокзалі до 8-ї години ранку, але не факт, що квитків вистачало усім бажаючим. Тому у справу включалися посередники, які пропонували за "винагороду" місце у вагоні.

Фото: Як купити квитки з Києва до Відня (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Квитки тільки в онлайн-системі

Враховуючи скандальну історію з потягом Київ–Варшава, де виявили зловживання провідників та навалу спекулянтів, "Укрзалізниця" запровадила онлайн продаж квитків. Крім цього, необхідно пройти верифікацію через "Дія.підпис".

Аналогічний алгоритм запровадили для вагонів Київ–Відень. Це у певній мірі знижує ризики спекуляцій квитками. Проте, користувачі вважають, що УЗ запровадила не зовсім доброчесні умови. Це радше схоже на спробу прибрати з "черги" зайвих клієнтів, наприклад, іноземців, які не мають доступу до "Дії". Окрім цього, не всі українці мають додаток "Дія".

Поїздка з пересадками

Продаж квитків Київ–Відень відкривається за 20 діб о 8:00. Вони зникають з системи за лічені хвилини. Хто не встиг упіймати місце у безпересадковому вагоні, той може їхати із пересадкою по станції Чоп.

Для цього "Укрзалізниця" запровадила маршрут №745 "Київ–Ужгород", що підв’язаний під пересадку по станції Чоп на австрійський поїзд до Відня. У мобільному додатку продаються квитки одразу на два поїзда "Київ–Чоп" та "Чоп–Відень".

Фото: Центральний залізничний вокзал у Києві (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Загальна вартість поїздки становитиме від 2 865 грн. Також через застосунок УЗ та у касі можна придбати квиток на поїзд №146 Чоп–Відень, ціна – від 1 920 грн.

Пасажири можуть дістатися до Чопа власним маршрутом з урахуванням часу на проходження прикордонного контролю. Бажано щоб у запасі було не менше двох годин. Для поїздки з Австрії до України діє аналогічна схема. Квитки викуповуються через застосунок УЗ відповідно до потрібного маршруту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" запускає бета-тестування нової послуги. Квитки під час моніторингу можна буде купити автоматично.

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