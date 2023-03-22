Мільйони відвідувачів. Найпопулярнішу пам'ятку Італії зроблять платною для туристів

У Римі готуються запровадити плату за вхід до однією з найбільш відвідуваних історичних локацій – Пантеон. Білети планують продавати вже у травні-червні цього року.

Скільки коштуватиме відвідування пам'ятки, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на eturbonews.com.

Запровадити плату вирішили спільно міністерство культури Італії та церковна влада. Передбачається, що вартість входу складатиме до 5 євро. Для молоді до 25 років – 2 євро. Для вірян і неповнолітніх вхід залишиться безплатним.

Такий крок допоможе зібрати необхідні на утримання кошти, бо Пантеон щороку відвідують мільйони туристів. Лише в 2019 році кількість відвідувачів сягнула 9,3 млн людей.

Виручку від вхідних білетів розділять – Римська єпархія отримає 30% коштів, які направить на благодійність та реставрацію церков. Мінкульт отримає 70% грошей за квитки. Відомство візьме на себе витрати з утримання та прибирання локації.

У заяві міністерства культури зазначається, що рішення про запровадження плати за відвідування Пантеону "засноване на здоровому глузді і є скромною сумою за вхід до культурного місця, що є найбільш відвідуваним в Італії".

Фото: Інтер'єр Пантеону (pixabay.com)

У відомстві навели приклади, що вартість вхідних квитків до інших європейських культурних об'єктів вища. Наприклад, у Парижі відвідувачі платять 14 євро за відвідування гробниці Наполеона, а Вестмінстерське абатство у Лондоні бере за вхід 25 євро.

Пантеон – святилище Древнього Риму (1 століття до н.е), яка в 17 столітті стала християнським храмом.

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