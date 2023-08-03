Квитки за 1 євро. Як скористатися бюджетним проїздом у Франції влітку

Тисячі дешевих квитків на поїзди у Франції тепер продаються за фіксованою ціною. Це частина ініціативи міністра транспорту країни зі здешевлення проїзду у поїздах. Зокрема, квитки за 1 євро можна купити на регіональні потяги північного регіону Франції.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews Travel.

Квитки за 1 євро у Франції: де можна скористатися

Раніше у Франції влітку було продано 200 000 залізничних квитків за фіксованою ціною 19 євро. Ця акція закінчилася 15 липня: вона діяла на всіх лініях Intercités, але інші знижки все ж актуальні й зараз.

До 27 серпня проїзд у регіональних експресах прибережного регіону О-де-Франс (Верхня Франція або Hauts-de-France) коштують лише 1 євро. Квитки зі знижкою з 25 липня знову в продажу. Вони доступні для використання в усі дні, включаючи свята та вихідні.

Повідомляється, що пасажирам буде доступна лише певна кількість місць за 1 євро, тому зволікати з придбанням не варто. Їх можна придбати у квиткових касах на вокзалах О-де-Франс, а також на офіційному сайті французького залізничного перевізника SNCF.

Регіон розташований на північ від Парижа та межує з Бельгією. Тут знаходяться історичні мальовничі міста Ам’єн, Лілль і Кале. Знижки на квитки профінансувала місцева влада, щоб допомогти відпочиваючим і містянам заощадити на залізничних подорожах.

Фото: Місто Лілль у Франції, центр регіону О-де-Франс на півночі країни (unsplash.com)

Крім бюджетного проїзду залізницею в деяких регіонах, Франція також запускає інші акції на транспорті. До наступного літа Міністерство транспорту країни сподівається запровадити єдиний проїзний для молоді.

Проїзний буде дійсний на всьому громадському транспорті, включаючи поїзди Intercités, поїзди TER і автобуси.

За даними міністерства, поїзди Intercités перевозять близько 12 мільйонів людей на рік. Це набагато менше, ніж французькі поїзди TGV, які перевезли 23 мільйони людей минулого літа, але держава не може змінити ціни на проїзд високошвидкісною залізницею.

В майбутньому влада сподівається взяти за приклад деякі регіональні й національні знижки, які вже діють на даний час.

Нагадаємо, на початку цього року в Німеччині запровадили проїзний за 49 євро на місяць, який виявився дуже популярним.

Влітку 2023 року Іспанія знизила ціни на квитки Interrail для осіб молодше 30 років. Квитки зі знижкою доступні до 15 вересня. Молодь також може скористатися 90% знижкою на державні автобуси та поїзди короткого та середнього сполучення.

Також слідом за Німеччиною, Угорщиною та іншими країнами Європи Чехія запровадила безлімітний проїзний на поїзди на літній період. Продажі квитків почалися 15 червня.

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