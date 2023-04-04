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У Німеччині запустили квиток за 49 євро: як придбати проїзний

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Вівторок 04 квітня 2023 16:19
У Німеччині запустили квиток за 49 євро: як придбати проїзний Фото: Проїзний за 49 євро у Німеччині (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Єдиний проїзний за 49 євро у Німеччині доступний у продажу з 3 квітня. Діяти квиток Deutschlandticket розпочне з 1 травня.

Як придбати проїзний і де ним можна користуватись, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de.

Що потрібно знати про новий проїзний

У міністерстві транспорту ще обговорюють, як виглядатиме електронний квиток: лише у цифровому форматі або у вигляді пластикової картки. Відомо, що тариф почне діяти із 1 травня. Поки що відкритий попередній продаж проїзних.

Що відомо на сьогодні про новий Deutschlandticket:

  • можна придбати як абонемент та скасувати у будь-який час протягом місяця;
  • квиток іменний та не може передаватися іншим особам;
  • діє протягом календарного місяця на будь-яку кількість поїздок місцевим громадським транспортом по всій країні;
  • на сайті німецької залізниці Bahn.de можна залишити свій e-mail як заявку на отримання інформації;
  • очікувана дата старту – травень 2023 року.

Квитки спочатку будуть доступні онлайн, пізніше їх можна буде купити і офлайн. Квитки будуть доступні у всіх туристичних центрах DB, на онлайн-платформах: Bvg.de, bahn.de, deutschlandticket.de або в інших додатках місцевих транспортних компаній.

Користувачів звичайної передплати на місяць можуть автоматично перевести на новий тариф.

У Німеччині запустили квиток за 49 євро: як придбати проїзнийФото: Поїзди в Німеччині (pixabay.com)

Яким транспортом і куди можна буде їздити з квитком за 49 євро

Із новим проїзним за 49 євро можна їздити таким транспортом у Німеччині:

  • рейсові автобуси;
  • трамваї;
  • метро;
  • S-Bahn;
  • пороми (Гамбург, Берлін);
  • регіональні поїзди 2-го класу;
  • регіональні експреси 2-го класу.

Із Deutschlandticket можна подорожувати за кордон. Квиток діє для транскордонних поїздок, якщо вони включені до німецького тарифу. Наприклад, квиток діє на залізничних станціях:

  • в Австрії: Зальцбург та Куфштайн;
  • у Швейцарії: Шаффхаузен та Базель;
  • у Франції: Лаутербург та Висембург;
  • у Нідерландах: Енсхеді або Венло;
  • у Польщі: Свіноуйсьце;
  • маршрути DB Regio до Ausserfern.

Квиток вартістю 49 євро не діє на потяги ICE, IC, EC або ECE Deutsche Bahn, туристичні поїзди.

Планується, що проект будуть реалізовати упродовж 2 років. Але вартість квитка може збільшитись.

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