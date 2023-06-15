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Чехія вводить безлімітні проїзні в поїздах на літо: скільки коштують квитки

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Четвер 15 червня 2023 10:50
Чехія вводить безлімітні проїзні в поїздах на літо: скільки коштують квитки Фото: Railjet Чеських залізниць (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Слідом за Німеччиною, Угорщиною та іншими країнами Європи Чехія запроваджує безлімітний проїзний на поїзди на літній період. Продажі квитків починаються 15 червня.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на CD.cz.

Скільки коштує літній проїзний у Чехії

Нові проїзні квитки від České dráhy (Чеської залізниці) переважно орієнтовані на мандрівників. Бо, як повідомляється, подорожувати Чехією поїздами дуже зручно.

Проїзний дозволяє користуватися потягами на будь-які відстані. Також з цим квитком сідати на потяг та виходити з нього в будь-якому пункті. Квиток можна придбати тільки на період з 1 липня по 31 серпня, а продажі починаються 15 червня.

Вартість картки безлімітного проїзду – 58 євро на 7 днів, 84 євро на 14 днів. Для дітей, студентів, пенсіонерів та людей з інвалідністю діє знижена ціна – 29 євро на 7 днів та 42 євро на 14 днів.

Чехія вводить безлімітні проїзні в поїздах на літо: скільки коштують квиткиФото: Проїзний дозволяє користуватися потягами на будь-які відстані (wikipedia.org)

Як і де скористатися проїзним

  • проїзний дає право на подорож поїздами ČD по всій Чехії протягом 7 або 14 днів;
  • без обмеження відстані по країні;
  • без обмеження на кількість поїздок;
  • можна сідати й виходити з поїздів в будь-який час;
  • квиток іменний, тому ним може користуватись тільки одна людина;
  • проїзний діє тільки в липні та серпні 2023 року.

Нагадаємо, у травні чеська залізниця відкрила нові рейси з Праги до України: доїхати можна із до Харкова, Полтави, Дніпра та Запоріжжя. Завдяки нововведенню пасажири зможуть зекономити на вартості поїздки та матимуть гарантовану пересадку. Вартість такого квитка – від 20 євро з Праги до Львова. Квиток до Києва обійдеться від 38 євро, до Харкова – від 69,2 євро, до Запоріжжя – від 70,9 євро.

Через підвищений попит на поїзди міжнародних напрямків українці часто купують квитки з пересадками. Як бронювати квитки на поїзди до Чехії, Угорщини, Австрії та Польщі – у колонці Олега Васильєва.

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