Від Норвегії до Італії. Як скористатися бюджетним проїздом залізницею в ЄС

Молодим людям віком від 18 до 30 років в Іспанії доступні спеціальні пільгові проїзні, які дозволяють подорожувати влітку не тільки всередині країни, а й по Європі.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews Travel.

Як в Іспанії можуть отримати квиток Interrail зі знижкою

Згідно з заявою Міністерства транспорту, план заохочуватиме літні подорожі серед молоді та сприятиме відновленню сектору культури та туризму після пандемії. Знижки діють з 15 червня по 15 вересня.

Іспанія також оголосила низку інших знижок на поїздки, щоб стимулювати внутрішні подорожі, включаючи 90% зниження цін на квитки на муніципальні автобуси та деякі внутрішні маршрути поїздів.

Власники проїзного Interrail можуть подорожувати тисячами залізничних маршрутів по всій Європі: від фіордів Норвегії до пляжів Італії, пише видання.

Проїзні можна забронювати на певний період часу, наприклад на місяць. Протягом цього часу ними можна користуватися за кордоном. Крім того, їх можна забронювати на певну кількість днів або одну країну.

Фото: Іспанія також оголосила низку знижок на поїздки, щоб стимулювати внутрішні подорожі (unsplash.com)

З таким квитком можна сісти на більшість поїздів, показавши провідникам картку Interrail на телефоні. Ціни на квитки починаються від 194 євро за чотири дні подорожі протягом одного місяця по 33 країнах.

Де купити квитки на поїзди

Можна моніторити ці та інші типи квитків на сайті Interrail. Мережа налічує понад 40 000 залізничних станцій у 33 країнах.

Щоб отримати знижки, молоді люди мають забронювати квитки через державного залізничного оператора Renfe. Абонемент Spanish Interrail також пропонує 50-відсоткову знижку на швидкісні поїзди.

"Іспанія є другою за відвідуваністю країною у світі, і вона сповнена невідомих скарбів", – сказав іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес.

Іспанія – не єдина країна, яка цього літа субсидує поїздки залізницею. В Угорщині запровадили необмежений проїзд у транспорті по всій країні за 49 євро та з 90% знижкою для студентів.

Також слідом за Німеччиною, Угорщиною та іншими країнами Європи Чехія запроваджує безлімітний проїзний на поїзди на літній період. Продажі квитків почалися 15 червня.

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