Билеты за 1 евро. Как воспользоваться бюджетным проездом во Франции летом

Тысячи дешевых билетов на поезда во Франции теперь продаются по фиксированной цене. Это часть инициативы министра транспорта страны по удешевлению проезда в поездах. В частности, билеты за 1 евро можно приобрести на региональные поезда северного региона Франции.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel.

Билеты за 1 евро во Франции: где можно воспользоваться

Ранее во Франции летом было продано 200 000 ж/д билетов по фиксированной цене 19 евро. Эта акция закончилась 15 июля: она действовала на всех линиях Intercités, но другие скидки все же актуальны и сейчас.

До 27 августа проезд в региональных экспрессах прибрежного региона О-де-Франс (Верхняя Франция или Hauts-de-France) стоит всего 1 евро. Билеты со скидкой с 25 июля снова в продаже. Они доступны для использования во все дни, включая праздники и выходные.

Сообщается, что пассажирам будет доступно лишь определенное количество мест за 1 евро, поэтому медлить с приобретением не стоит. Их можно приобрести в билетных кассах на вокзалах О-де-Франс, а также на официальном сайте французского железнодорожного перевозчика SNCF.

Регион расположен к северу от Парижа и граничит с Бельгией. Здесь находятся исторические живописные города Амьен, Лилль и Кале. Скидки на билеты профинансировали местные власти, чтобы помочь отдыхающим и горожанам сэкономить на железнодорожных путешествиях.

Фото: Город Лилль во Франции, центр региона О-де-Франс на севере страны (unsplash.com)

Помимо бюджетного проезда по железной дороге в некоторых регионах, Франция также запускает другие акции на транспорте. К следующему лету Министерство транспорта страны надеется ввести единственный проездной для молодежи.

Проезд будет действителен на всем общественном транспорте, включая поезда Intercités, поезда TER и автобусы.

По данным министерства, поезда Intercités перевозят около 12 миллионов человек в год. Это гораздо меньше, чем французские поезда TGV, которые перевезли 23 миллиона человек прошлым летом, но государство пока не может изменить цены на проезд по скоростной железной дороге.

В будущем власти хотя последовать примеру уже действующих на данный момент региональных и национальных скидок.

Напомним, в начале этого года в Германии ввели проездной за 49 евро в месяц, который оказался очень популярным.

Летом 2023 года Испания снизила цены на билеты Interrail для лиц моложе 30 лет. Билеты со скидкой доступны до 15 сентября. Молодежь также может воспользоваться скидкой 90% на государственные автобусы и поезда короткого и среднего сообщения.

Также вслед за Германией, Венгрией и другими странами Европы Чехия ввела безлимитный проездной на поезда на летний период. Продажи билетов начались 15 июня.

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