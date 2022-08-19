Изоляция усиливается. Какие страны перестают выдавать визы россиянам

Франция, Германия и Нидерланды выступили против запрета упрощенного въезда гражданам РФ

В Европейском Союзе продолжаются дебаты по запрету въезда для россиян с целью туризма. Все больше стран поддерживают такие санкции, но общего решения пока нет.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, какие страны уже ввели те или иные визовые ограничения для россиян.

Литва

Министр иностранных дел Литвы убежден, что Евросоюз должен выдавать россиянам только гуманитарные визы. В этой стране уже фактически прекратили выдавать все визы россиянам, которые планировали приехать в страну на отдых. Им выдают визы только по гуманитарным причинам.

Также депутаты-консерваторы Литвы подготовили поправки к закону О гражданстве и предлагают лишать гражданства Литвы тех людей, которые получили его в виде исключения и поддерживают действия агрессора.

Латвия

Это еще одна страна, где запрет выдачи виз гражданам РФ поддерживают очень активно. Так, в Латвии отстаивают решение о прекращении выдачи виз россиянам на уровне всего ЕС. Президент Латвии предлагает аннулировать визы сторонникам российской агрессии.

Кроме того, Латвия планирует пересмотреть выданные ранее виды на жительство и визы тем, кто поддерживает агрессию РФ.

"Торговля предыдущими правительствами видами на жительство, их неоправданная щедрость в предоставлении вида российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических бизнесменов, создала угрозу безопасности и способствовала двуязычию. Пришло время пересмотреть последствия этой неудачной и опасной политики", — заявил президент.

Эстония

Одна из стран, которые наиболее активно отстаивают визовые ограничения и призывают сделать это другие государства ЕС. Эстония также стала одной из первых стран ЕС где поддержали такие санкции против страны-агрессора.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам на поездки в ЕС, потому что посещение Европы, по ее словам, – это "привилегия, а не право человека".

Фото: Россиянам запрещается ехать в Эстонию с целью путешествий, обучения и ведения бизнеса unsppash.com)

Начиная с 18 августа, Эстония прекратила пускать российских граждан с визами, которые выдала эта страна ранее. Нельзя будет ехать в Эстонию россиянам с целью путешествий, обучения и ведения бизнеса. Разрешили въезд только тем, кто имеет вид на постоянное жительство в Эстонии или у которых там есть близкие родственники, кто перевозит товары или пассажиров. Позже в Эстонии планируют перестать пускать и тех, у кого есть визы других государств ЕС.

Чехия

В Чехии также запретила выдачу виз гражданам России еще 25 февраля, а впоследствии и белорусам. Исключение составляют только гуманитарные причины – например, политическое преследование. Начиная с 23 июня, приостановка выдачи виз и видов на жительство гражданам этих двух стран продлили до конца марта 2023 года.

Финляндия

Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает несправедливым тот факт, что россияне могут путешествовать по Европе в качестве туристов. Правительство Финляндии 16 августа сократит с сентября выдачу виз россиянам на 90%. Если сейчас ежедневно Финляндия принимает около 1000 заявок на получение виз от россиян, то в будущем планируют принимать лишь 100-200 заявок в день. Исключения планируют сделать для некоторых групп: журналистов, активистов или диссидентов.

К слову, с 5 августа финский город Лаппеенранта вблизи у границы с Россией, ежедневно включает гимн Украины: он звучит там каждый день в 19:30 на крыше театра в торговом центре Iso Kristiina. Таким образом власти города хотят продемонстрировать солидарность с украинцами. Тем временем в соседнем городе Иматра гимн Украины включают уже с конца июля.

Дания

Правительство Дании также собирается ограничить въезд туристов из России. Если решение по ограничению на въезд для российских туристов не будет принято на уровне ЕС, то Дания рассмотрит этот вопрос самостоятельно.

Фото: Дания поддерживает запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, но там считают, что такие ограничения должны согласовать все страны ЕС (unsplash.com)

Грузия

Страна ограничений въезда для россиян не вводила, однако недавно целых 19 неправительственных организаций призвали правительство страны немедленно ввести визовый режим с РФ.

"Мы считаем, что контроль за въездом в Грузию российских граждан и предприятий является вопросом национальной безопасности страны", — говорится в совместном заявлении организаций.

Они указывают на то, что с начала войны в Украине в Грузию стало приезжать гораздо больше россиян, также туда переносят бизнес из РФ. В организациях считают, что массовый приток россиян и российского бизнеса в Грузии свидетельствует о том, что эта страна используется "для смягчения эффекта от международных санкций против Российской Федерации".

Польша

Сейчас в Польше разрабатывают решение, которое позволит отказывать россиянам в выдаче виз. Оказалось, что приостановить действие соглашения об упрощении визового режима для граждан России невозможно, поскольку Франция, Германия и Нидерланды выступают против такого ограничения.

В то же время в Польше начали отказывать россиянам в разрешениях на временное пребывание и работу, согласно положению в законах Польши, предусматривающему отказ на временное пребывание в случаях, когда это касается обороны или безопасности страны.

"Весь ЕС вряд ли перестанет пускать россиян" - эксперт

Запрет о выдаче туристических виз россиянам могут поддержать отдельные европейские страны, а на уровне всего ЕС решения могут и не принять, считает авиаэксперт Владимир Беленький.

"Я сомневаюсь, что это решение поддержит большинство стран ЕС. На уровне отдельных государств это сделать можно, а вот совместного решения я не ожидал бы. Вполне возможно, что будут огромные очереди - оформлять визы будет проблематично из-за нехватки персонала, потому что Россия выслала много дипломатов стран Западной Европы. Визы журналистам точно будут выдавать, как и различные бизнес-визы для работников сферы айти", — прогнозирует специалист.

Авиаэксперт Алексей Бурчевский ранее писал, почему авиационные санкции против России оказались неполными.

Также авиакомпания Wizz Air запускает рейсы в Россию в обход санкций.