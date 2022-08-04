Финский город на границе с РФ будет ежедневно включать гимн Украины
С завтрашнего дня финский город Лаппеенранта, который находится возле границы с Россией, будет ежедневно включать гимн Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Сообщается, что гимн будет звучать ежедневно в 19:30. Таким образом власти города хотят продемонстрировать солидарность с украинцами.
"Я считаю, что национальный гимн создает ощущение единства и объединяет живущих здесь украинцев, а также других жителей Лаппеенранта", - отметил мэр Киммо Ярва.
Национальный гимн Украины будут включать на крыше театра в торговом центре Iso-Kristiina. Кроме того, в городе уже поднимают украинский флаг на флагштоке перед мэрией и в порту.
Также сообщается, что в соседнем городе Иматра гимн Украины включают с конца июля.
Напомним, ранее сообщалось, что у россиян при въезде в Финляндию начали отбирать дроны и навигаторы.
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