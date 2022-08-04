Финский город на границе с РФ будет ежедневно включать гимн Украины

С завтрашнего дня финский город Лаппеенранта, который находится возле границы с Россией, будет ежедневно включать гимн Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Сообщается, что гимн будет звучать ежедневно в 19:30. Таким образом власти города хотят продемонстрировать солидарность с украинцами.

"Я считаю, что национальный гимн создает ощущение единства и объединяет живущих здесь украинцев, а также других жителей Лаппеенранта", - отметил мэр Киммо Ярва.

Национальный гимн Украины будут включать на крыше театра в торговом центре Iso-Kristiina. Кроме того, в городе уже поднимают украинский флаг на флагштоке перед мэрией и в порту.

Также сообщается, что в соседнем городе Иматра гимн Украины включают с конца июля.