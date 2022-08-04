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Финский город на границе с РФ будет ежедневно включать гимн Украины

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Хельсинки, Четверг 04 августа 2022 19:34
Финский город на границе с РФ будет ежедневно включать гимн Украины Фото: украинский флаг будут поднимать в финском городе на границе с РФ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

С завтрашнего дня финский город Лаппеенранта, который находится возле границы с Россией, будет ежедневно включать гимн Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Сообщается, что гимн будет звучать ежедневно в 19:30. Таким образом власти города хотят продемонстрировать солидарность с украинцами.

"Я считаю, что национальный гимн создает ощущение единства и объединяет живущих здесь украинцев, а также других жителей Лаппеенранта", - отметил мэр Киммо Ярва.

Национальный гимн Украины будут включать на крыше театра в торговом центре Iso-Kristiina. Кроме того, в городе уже поднимают украинский флаг на флагштоке перед мэрией и в порту.

Также сообщается, что в соседнем городе Иматра гимн Украины включают с конца июля.

Напомним, ранее сообщалось, что у россиян при въезде в Финляндию начали отбирать дроны и навигаторы.

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