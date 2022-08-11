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В обход санкций. Wizz Air запускает рейсы в Россию: что это значит

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Четверг 11 августа 2022 12:22
В обход санкций. Wizz Air запускает рейсы в Россию: что это значит Фото: Самолет Airbus A320-232 компании Wizz Air (uk.wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Из-за такого решения компания может столкнуться с рядом проблем, считает эксперт

Из-за вторжения РФ в Украину множество международных брендов бойкотируют страну-агрессора, а авиакомпании вводят запреты на полеты в эту страну. Но венгерский лоукостер Wizz Air решил открыть рейс в Россию. Это объяснили тем, что якобы есть большой спрос со стороны пассажиров.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на CNN TRAVEL.

Компания Wizz Air Abu Dhabi объявила о возобновлении полетов из Абу-Даби в Москву. Билеты поступили в продажу, а рейсы в полетной программе поставлены с 3 октября. Полеты в РФ запустила эмиратская дочерняя компания Wizz Air.

озобновляем полеты, чтобы удовлетворить спрос пассажиров"

Wizz Air владеет 49% акций компании в Эмиратах. Контрольный пакет акций в размере 51% принадлежит государственной компании ADQ. У Wizz есть еще одна дочерняя компания, Wizz Air UK, которая изначально была создана для смягчения последствий Brexit

"Wizz Air Abu Dhabi — национальный перевозчик ОАЭ, работающий в соответствии с национальными правилами и политиками ОАЭ. Авиакомпания возобновляет полеты в Москву, чтобы удовлетворить спрос пассажиров, желающих вылететь в Россию и из столицы ОАЭ. Все национальные авиалинии ОАЭ в настоящее время выполняют прямые рейсы в Россию", — говорится в сообщении авиакомпании.

Там добавили, что Wizz Air Hungary и Wizz Air UK в настоящее время рейсы в Россию не выполняют, а рейсы в РФ из Великобритании и ЕС запрещены.

В обход санкций. Wizz Air запускает рейсы в Россию: что это значит

Фото: Рейсы из Абу-Даби в Москву уже появились в полетной программе компании (скриншот РБК-Украина/wizzair.com)

Первоначально компания запустила маршрут из Абу-Даби в Москву в декабре 2021 года. Затем его приостановили, когда Россия вторглась в Украину. На примере Wizz Air видно, что коммерческие интересы во многих случаях начинают преобладать, сказал CNN кризисный PR-консультант Марк Борковски.

"Я ожидаю, что это решение будет воспринято с большим интересом. Это может стать катастрофой, однако более серьезной проблемой является усталость. Определенные коммерческие интересы возобладают. Тем не менее это рискованный шаг, который может превратиться в серьезную пиар-цель", — отметил он.

"Запуск рейсов в РФ является политическим решением" эксперт

Возобновление продаж на рейсы Wizz Air Abu Dhabi из Абу-Даби в Москву не означает, что эти рейсы улетят, говорит РБК-Украина Александр Мироненко, редактор профильного издания Avianews.

"Было уже неоднократно, когда авиакомпания продавала билеты из той же России и даже анонсировала открытие базы в Санкт-Петербурге, но эти планы не выполнялись. Также санкции Евросоюза не запрещают летать в Россию именно Wizz Air Abu Dhabi. Это отдельная авиакомпания в ОАЭ. Ее Wizz Air создала вместе с предприятием в ОАЭ. Другие авиакомпании ОАЭ, к примеру, Emitares, летают в Россию", — считает он.

В обход санкций. Wizz Air запускает рейсы в Россию: что это значит

Фото: Главный офис Wizz Air в Будапеште (uk.wikipedia.org)

Впрочем, добавляет Мироненко, у Wizz Air из-за запуска рейсов в Россию все же могут быть проблемы:

"Во-первых, могут появиться репутационные проблемы, поскольку Wizz Air Abu Dhabi использует бренд Wizz Air, работающий в основном в Евросоюзе. Разговоры о том, что это отдельные авиакомпании, никак не означают ничего, поскольку Wizz Air все равно контролирует политику дочернего предприятия. Эта "дочка" повторяет все процессы материнской компании. Арабские владельцы не могут превратить Wizz Air Abu Dhabi в компанию только с первым классом обслуживания, закупить самолеты Boeing вместо Airbus и т.д. Если будет некая самодеятельность, она завершится отзывом бренда Wizz Air", — поясняет эксперт.

Он считает, что такое показательное возобновление продаж на рейсы в Москву – большее политическое решение, чем экономическое. Компания таким образом хочет показать, что может туда летать.

"Если проанализировать общую маршрутную сеть Wizz Air, то рейсы в Москву составляют в ней даже не 1%, а гораздо меньше. Поэтому мне непонятно такое желание летать в Москву, если репутационные потери значительно превысят возможную выгоду по продаже билетов", — добавляет Александр Мироненко.

Также в самолетах Airbus, на которых летает Wizz Air Abu Dhabi, есть американские и европейские детали. США и Евросоюз наложили санкции на поставку запчастей в Россию.

"Из-за этого в России уже занялись авиационным каннибализмом. Авиакомпании разбирают одни самолеты на запчасти, чтобы другие самолеты могли продолжать летать. Итак, если самолет Wizz Air Abu Dhabi сломается в Москве, могут возникнуть трудности с тем, чтобы его починить и вернуть обратно в ОАЭ", — подводит итог собеседник.

Отметим, летом в компании Wizz Air произошел еще один скандал - гендиректор Wizz Air приказал персоналу работать, несмотря на физическую усталость. А ранее сотрудники лоукостера заявляли, что им приходится выходить на смену, даже когда они себя плохо чувствуют.

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