Ізоляція посилюється. Які країни перестають видавати візи росіянам

Франція, Німеччина та Нідерланди виступили проти заборони спрощеного в'їзду громадянам РФ

У Європейському Союзі продовжуються дебати щодо заборони в'їзду для росіян з метою туризму. Все більше країн підтримують такі санкції, але спільного рішення поки немає.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, які країни вже ввели ті чи інші візові обмеження для росіян.

Литва

Міністр закордонних справ Литви переконаний, що Євросоюз має видавати росіянам лише гуманітарні візи. В цій країні вже фактично припинили видавати всі візи росіянам, які планували приїхати у країну на відпочинок. Їм видають візи тільки з гуманітарних причин.

Також депутати-консерватори Литви підготували поправки до закону про громадянство та пропонують позбавляти громадянства Литви тих людей, які отримали його як виняток та підтримують дії агресора.

Латвія

Це ще одна країна, де заборону видачі віз громадянам РФ підтримують дуже активно. Так, у Латвії відстоюють рішення про припинення видачі віз росіянам на рівні всього ЄС. Президент Латвії пропонує анулювати візи прихильникам російської агресії.

Крім того, Латвія планує переглянути видані раніше посвідки на проживання та візи тим, хто підтримує агресію РФ.

"Торгівля попередніми урядами посвідками на проживання, їх невиправдана щедрість у наданні посвідки російським громадянам, за якою ховалися лише корисливі інтереси деяких політичних бізнесменів, створила загрозу безпеці та сприяла двомовності. Настав час переглянути наслідки цієї невдалої та небезпечної політики", - заявив президент.

Естонія

Одна із країн, які найбільш активно відстоюють візові обмеження і закликають зробити це інші держави ЄС. Естонія також стала однією з перших країн ЄС де підтримали такі санкції проти держави-агресора.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до ЄС, бо відвідування Європи, за її словами, – це "привілей, а не право людини".

Фото: Росіянам забороняється їхати до Естонії з метою подорожей, навчання і ведення бізнесу (unsppash.com)

Починаючи з 18 серпня, Естонія припинила пускати російських громадян з візами, які видала ця країна раніше. Не можна буде їхати в Естонію росіянам з метою подорожей, навчання і ведення бізнесу. Дозволили в'їзд тільки тим, хто має посвідку на постійне проживання в Естонії або має там близьких родичів, перевозить товари або пасажирів. Пізніше в Естонії планують перестати пускати й тих, у кого є візи інших держав ЄС.

Чехія

У Чехії також заборонила видачу віз громадянам Росії ще 25 лютого, а згодом і білорусам. Виняток становлять тільки гуманітарні причини – наприклад, політичне переслідування. Починаючи із 23 червня, призупинення видачі віз та посвідок на проживання громадянам цих двох країн продовжили до кінця березня 2023 року.

Фінляндія

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін вважає несправедливим той факт, що росіяни можуть подорожувати Європою у якості туристів. Уряд Фінляндії 16 серпня скоротить з вересня видачу віз росіянам на 90%. Якщо зараз щодня Фінляндія приймає близько 1000 заявок на отримання віз від росіян, то в майбутньому планують приймати лише 100-200 заявок на день. Винятки планують зробити для деяких груп: журналістів, активістів або дисидентів.

До слова, з 5 серпня фінське місто Лаппеенранта поблизу біля кордону з Росією, щодня вмикає гімн України: він звучить там щодня о 19:30 на даху театру в торговому центрі Iso-Kristiina. Таким чином влада міста хоче продемонструвати солідарність з українцями. Тим часом у сусідньому місті Іматра гімн України вмикають вже з кінця липня.

Данія

Уряд Данії також збирається обмежити в’їзд туристів з Росії. Якщо рішення щодо обмеження на в’їзд для російських туристів не буде прийнято на рівні ЄС, то Данія розгляне це питання самостійно.

Фото: Данія підтримує заборону на видачу шенгенських віз росіянам, але там вважають, що такі обмеження мають узгодити усі країни ЄС (unsplash.com)

Грузія

Країна обмежень в'їзду для росіян не запроваджувала, однак нещодавно цілих 19 неурядових організацій закликали уряд країни негайно запровадити візовий режим з РФ.

"Ми вважаємо, що контроль за в'їздом до Грузії російських громадян та підприємств є питанням національної безпеки країни", - йдеться у спільній заяві організацій.

Вони вказують на те, що з початку війни в Україні до Грузії стало приїздити набагато більше росіян, також туди переносять бізнес з РФ. В організаціях вважають, що масовий приплив росіян та російського бізнесу до Грузії свідчить про те, що ця країна використовується "для пом'якшення ефекту від міжнародних санкцій проти Російської Федерації".

Польща

Зараз у Польщі розробляють рішення, яке дозволить відмовляти росіянам у видачі віз. Виявилося, що призупинити дію угоди про спрощення візового режиму для громадян Росії неможливо, оскільки Франція, Німеччина та Нідерланди виступають проти такого обмеження.

Водночас у Польщі почали відмовляти росіянам у дозволах на тимчасове перебування та роботу, згідно з положенням у законах Польщі, що передбачає відмову на тимчасове перебування у випадках, коли це стосується оборони чи безпеки країни.

"Весь ЄС навряд чи перестане пускати росіян" - експерт

Заборону про видачу туристичних віз росіянам можуть підтримати окремі європейські країни, а на рівні всього ЄС рішення можуть і не прийняти, вважає авіаексперт Володимир Біленький.

"Я сумніваюся, що це рішення підтримає більшість країн ЄС. На рівні окремих держав це зробити можна, а от на спільне рішення я не очікував би. Цілком можливо, що будуть величезні черги - оформляти візи буде проблематично через брак персоналу, бо Росія вислала багато дипломатів країн Західної Європи. Візи журналістам точно видаватимуть, як і різні бізнес-візи для працівників сфери айті", - прогнозує фахівець.

Авіаексперт Олексій Бурчевський раніше писав, чому авіаційні санкції проти Росії виявилися неповними.

Також авіакомпанія Wizz Air запускає рейси до Росії в обхід санкцій.