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Вопрос безопасности. Запретят ли все страны ЕС туризм из России

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Четверг 11 августа 2022 11:27
Вопрос безопасности. Запретят ли все страны ЕС туризм из России Фото: Здание правительства Чехии (facebook.com/uradvlady)
Автор: Ольга Маджумдар

Чехия поддержала отмену выдачи виз россиянам

Полный запрет россиянам ездить в Европу туристами поддержала страна, председательствующая в ЕС. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский разделяет идею не выдавать шенгенские визы гражданам РФ из-за военной агрессии в Украине.

Об этом глава чешской дипломатии сказал 10 августа, сообщает TRAVEL РБК-Украина из ссылкой на Novinky.cz.

"Чехия неоднократно поднимает этот вопрос на встречах в Брюсселе"

Ранее полный запрет выдачи шенгенских виз россиянам поддержали страны ЕС, через границы которых граждане РФ попадают в Европу с момента открытия российских сухопутных границ с 15 июля – Эстония и Финляндия.

Между тем, возможность закрыть Европу для туристов из страны-агрессора обсуждается еще с весны.

"Чехия неоднократно поднимает этот вопрос на встречах в Брюсселе на уровне премьер-министров и министров иностранных дел и стремится к согласованному подходу всего Европейского Союза", – сказал Ян Липавский.

Вопрос безопасности. Запретят ли все страны ЕС туризм из РоссииФото: Архитектура Праги, Чехия (pixabay.com)

Чехия запретила выдачу виз гражданам России еще 25 февраля, а впоследствии и белорусам. Исключение составляют гуманитарные причины – например, политическое преследование. С 23 июня приостановку выдачи виз и видов на жительство гражданам этих двух стран продлили до конца марта 2023 года.

"Во время агрессии России, декларируемые границы которой постоянно смещаются, об обычном туризме граждан России не может быть и речи. Речь идет о нашей безопасности, я уже давно стараюсь уменьшить влияние российских спецслужб на территории ЕС",- добавил глава ведомства.

По его словам, Чехия неоднократно призывает к этому в европейских учреждениях. В конце августа глава чешской дипломатии намерен повторить это во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Праге.

"Некоторые страны могут не согласиться на бан россиян" - эксперт

Запрет о выдаче туристических виз россиянам могут поддержать отдельные европейские страны, а на уровне всего Европейского Союза решение могут и не принять. Такое мнение в комментарии РБК-Украина высказал авиаэксперт Владимир Беленький.

"Я сомневаюсь, что это решение поддержит большинство стран ЕС. На уровне отдельных государств это сделать можно, а вот совместного решения я не ожидал бы.

Вполне возможно, что будут огромные очереди - оформлять визы будет проблематично из-за нехватки персонала, потому что Россия выслала много дипломатов стран Западной Европы. Визы журналистам точно будут выдавать, как и различные бизнес-визы для работников сферы ИТ", - прогнозирует специалист.

Вопрос безопасности. Запретят ли все страны ЕС туризм из РоссииФото: Вокзал в Хельсинки, Финляндия (unsplash.com/don-fontijn)

По его мнению, Европа не будет "закрываться" для россиян, чтобы не сжигать окончательно мосты и не нарушать права рядовых граждан РФ.

"Плюс для такого решения нужно соглашение всех стран ЕС, а я сомневаюсь, что Венгрия такое поддержит. Также надо понимать, что сейчас поток туристов из России очень маленький из-за бана на авиаперевозки. Поэтому реалистично выглядит запрет на выдачу виз отдельными странами, которых может и много. А те, кто продолжат выдавать, например Венгрия, будут иметь огромную очередь", - объясняет Владимир Беленький.

Напомним, мы писали, какие страны поддержали запрет на выдачу виз россиянам.

Также сообщалось, что самолеты из РФ снова будут летать в Азию.

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