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Эстония планирует ужесточить визовый режим с Россией: как именно

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Таллин, Среда 17 августа 2022 17:10
Эстония планирует ужесточить визовый режим с Россией: как именно Фото: Урмас Рейнсалу, глава МИД Эстонии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Эстонии планируют запретить въезд в страну для россиян с шенгенскими визами, которые выдали другие страны Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу в комментарии ERR.

По его словам, правительство после аннулирования всех туристических виз россиян, которые были выданы Эстонией, намерено еще больше ограничить въезд в страну для граждан страны-агрессора.

Представитель МВД Эстонии Вейко Комусаар заявил, что предложение запретить въезд в страну для россиян с шенгенскими визами, выданными другими странами ЕС, будет оформлено уже до 21 августа.

Рейнсалу отметил, что конечной целью все равно остается запрет на въезд россиян в масштабах ЕС. По его мнению, такая мера разрешена законодательством Евросоюза, поскольку похожие ограничения вводились во время пандемии коронавируса, тогда все государства блока закрыли свои границы для граждан других стран.

"Число российских граждан, въехавших в ЕС к концу первой недели августа (850 000), к сожалению, растет, поэтому мы должны быть в состоянии предпринять шаги в поддержку победы Украины", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Эстонии приняло решение запретить въезд в страну гражданам РФ с действующими шенгенскими визами, выданными Эстонией. Оно вступит в силу 18 августа.

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