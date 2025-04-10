Зйомки "Ейфорії" у розпалі: чим здивує новий сезон та коли прем'єра (відео)

Популярний серіал "Ейфорія" після трирічної перерви нарешті готується до феєричного повернення на екрани. Зйомки 3 сезону стартували в лютому 2025 року й можуть завершитися вже у листопаді. Перші кадри зі знімального майданчика вже просочилися в мережу та викликали захоплення.

Чого очікувати від нового сезону "Ейфорії" та коли прем’єра, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Кого глядачі побачать у 3 сезоні "Ейфорії"

Більшість акторів з основного акторського складу повернулися на знімальний майданчик. Серед таких:

Зендея в ролі Ру Беннет;

Джейкоб Елорді - Нейт Джейкобс;

Сідні Свіні - Кессі Говард;

Мод Апатоу - Лексі Говард;

Алекса Демі - Медді Перез;

Хантер Шафер - Джулс Вон;

Ерік Дейн - Кел Джейкобс;

Марта Келлі - Лорі;

Хлоя Черрі - Фей;

Колман Домінго - Алі.

Більшість акторів вже залучена до знімального процесу. Так, однією з перших до роботи приступила Зендея. Згодом до неї приєдналася Алекса Демі та Колман Домінго. Судячи з кадрів, які ширяться мережею, подорож Ру продовжиться в компанії Медді та наставника Алі. За чутками, вона працюватиме в клубі.

Через залученість в інших проєктах решта знаменитих акторів візьме участь у зніманнях пізніше. Очікується, що у квітні роботу над проєктом також розпочнуть Джейкоб Елорді та Сідні Свіні.

У серіалі з’являться й нові обличчя. До зіркового складу увійшли співачки Шер та Розалія, а також актори Тобі Воллес, Прісцилла Дельгадо та інші.

Чим здивує новий сезон "Ейфорії"

Через тривалу перерву між новим та попереднім сезонами автор проєкту Сем Левінсон вирішив зробити сюжетний стрибок у часі, тож події розгортатимуться за 5 років після закінчення героями школи. Це означає, що глядачі навряд чи отримають миттєві відповіді на питання, які залишилися наприкінці другого сезону.

Zendaya, Alexa Demie and Adewale Akinnuoye-Agbaje filming ‘EUPHORIA’ Season 3 #EUPHORIA #EuphoriaSeason3 pic.twitter.com/lmmxsMFi4x — EUPHORIA Season 3 NEWS (@euphoriacentral) March 6, 2025

Деталі нової історії, звісно, ніхто не розкриває. Візажистка шоу Донні Деві, поділилася, що 3 сезон відрізнятиметься більш вишуканим і стриманим макіяжем. Неонових кольорів та блискіток в стилі першого сезону буде значно менше.

"Думаю, ви будете дуже задоволені цим сезоном і тим, як ми розкрили історію кожного з персонажів", - прокоментувала голова драматичної програми HBO Франческа Орсі.

Вона також заявила, що, найімовірніше, 3 сезон буде завершальним.

Euphoria Season 3 is allegedly wrapping production in November instead of October. pic.twitter.com/xYGxO7pBIz — Euphoria News (@season3euphoria) April 4, 2025

Коли прем’єра нового сезону "Ейфорії"

Паралельно зі зніманням серій проводиться монтаж. Таким чином автори намагаються пришвидшити можливість побачити перші матеріали раніше очікуваного. Подейкують, трейлер нового сезону може вийти вже цього року: влітку - короткий тизер, а восени - повноцінне промо. Сама прем’єра запланована на початок 2026 року, проте точна дата ще не відома.

Нагадаємо, наприкінці липня 2023 року від передозування наркотиків помер зірка "Ейфорії" Ангус Клауд. Йому було 25 років.