Зйомки "Ейфорії" у розпалі: чим здивує новий сезон та коли прем'єра (відео)

Більшість акторів з основного акторського складу повернулися на знімальний майданчик. Серед таких:

Більшість акторів вже залучена до знімального процесу. Так, однією з перших до роботи приступила Зендея. Згодом до неї приєдналася Алекса Демі та Колман Домінго. Судячи з кадрів, які ширяться мережею, подорож Ру продовжиться в компанії Медді та наставника Алі. За чутками, вона працюватиме в клубі.

Zendaya and Alexa Demie filming a scene for ‘EUPHORIA’ Season 3 in Burbank #EUPHORIA #EuphoriaSeason3 #AlexaDemie #Zendaya pic.twitter.com/Ojeg87GcIz

Через залученість в інших проєктах решта знаменитих акторів візьме участь у зніманнях пізніше. Очікується, що у квітні роботу над проєктом також розпочнуть Джейкоб Елорді та Сідні Свіні.

У серіалі з’являться й нові обличчя. До зіркового складу увійшли співачки Шер та Розалія, а також актори Тобі Воллес, Прісцилла Дельгадо та інші.

Через тривалу перерву між новим та попереднім сезонами автор проєкту Сем Левінсон вирішив зробити сюжетний стрибок у часі, тож події розгортатимуться за 5 років після закінчення героями школи. Це означає, що глядачі навряд чи отримають миттєві відповіді на питання, які залишилися наприкінці другого сезону.

Деталі нової історії, звісно, ніхто не розкриває. Візажистка шоу Донні Деві, поділилася, що 3 сезон відрізнятиметься більш вишуканим і стриманим макіяжем. Неонових кольорів та блискіток в стилі першого сезону буде значно менше.

"Думаю, ви будете дуже задоволені цим сезоном і тим, як ми розкрили історію кожного з персонажів", - прокоментувала голова драматичної програми HBO Франческа Орсі.

Вона також заявила, що, найімовірніше, 3 сезон буде завершальним.

Euphoria Season 3 is allegedly wrapping production in November instead of October. pic.twitter.com/xYGxO7pBIz