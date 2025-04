Съемки "Эйфории" в разгаре: чем удивит новый сезон и когда премьера (видео)

Большинство актеров из основного актерского состава вернулись на съемочную площадку. Среди них:

Большинство актеров уже привлечено к съемочному процессу. Так, одной из первых к работе приступила Зендея. Впоследствии к ней присоединилась Алекса Деми и Колман Доминго. Судя по кадрам, которые распространяются по сети, путешествие Ру продолжится в компании Мэдди и наставника Али. По слухам, она будет работать в клубе.

Zendaya and Alexa Demie filming a scene for ‘EUPHORIA’ Season 3 in Burbank #EUPHORIA #EuphoriaSeason3 #AlexaDemie #Zendaya pic.twitter.com/Ojeg87GcIz

Из-за вовлеченности в других проектах остальные знаменитые актеры присоединятся к съемкам позже. Ожидается, что в апреле работу над проектом также начнут Джейкоб Элорди и Сидни Суини.

В сериале появятся и новые лица. К звездному составу примкнули певицы Шер и Розалия, а также актеры Тоби Уоллес, Присцилла Дельгадо и другие.

Из-за длительного перерыва между новым и предыдущим сезонами автор проекта Сэм Левинсон решил сделать сюжетный скачок во времени, поэтому события будут разворачиваться через 5 лет после окончания героями школы. Это означает, что зрители вряд ли получат мгновенные ответы на вопросы, которые остались в конце второго сезона.

Детали новой истории, конечно, никто не раскрывает. Визажистка шоу Донни Дэви, поделилась, что 3 сезон будет отличаться более изысканным и сдержанным макияжем. Неоновых цветов и блесток в стиле первого сезона будет значительно меньше.

"Думаю, вы будете очень довольны этим сезоном и тем, как мы раскрыли историю каждого из персонажей", - прокомментировала глава драматической программы HBO Франческа Орси.

Она также заявила, что, скорее всего, 3 сезон будет завершающим.

Euphoria Season 3 is allegedly wrapping production in November instead of October. pic.twitter.com/xYGxO7pBIz