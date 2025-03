Том Харді назвав неочікувану причину своєї появи в серіалі від Гая Річі (відео)

Як відомо, після останньої частини "Венома", яка отримала чимало негативних відгуків від кінокритиків, актор вирішив знятися в кримінальному серіалі. Багатьох таке рішення здивувало.

Сам Харді пояснив це словами про вік, що ще більше спантеличило його фанів. Річ у тому, що у свої 47 років Том раптово вирішив, що він вже "старий".

"Я старий і хотів би залишитися десь тут на певний час", - сказав Том.

Відомо, що актор спробував себе у різних амплуа. Але в серіалі "Mobland" його роль можна назвати "класничною", Харді часто грав у кримінальних стрічках, де виконував роль "поганого хлопця", який при цьому може не бути антагоністом.

