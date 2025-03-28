ua en ru
Пт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Том Харді назвав неочікувану причину своєї появи в серіалі від Гая Річі (відео)

П'ятниця 28 березня 2025 12:44
UA EN RU
Том Харді назвав неочікувану причину своєї появи в серіалі від Гая Річі (відео) Том Харді (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

Зірка "Венома" Том Харді, якому у вересні минулого року виповнилося 47 років, неочікувано заговорив про старість. Це сталося під час обговорення його нової ролі в серіалі "Mobland", режисером якого став Гай Річі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на уривок інтерв'ю Харді для Sky News, який вже з'явився в X (Twitter).

Що сказав Том Харді

Як відомо, після останньої частини "Венома", яка отримала чимало негативних відгуків від кінокритиків, актор вирішив знятися в кримінальному серіалі. Багатьох таке рішення здивувало.

Сам Харді пояснив це словами про вік, що ще більше спантеличило його фанів. Річ у тому, що у свої 47 років Том раптово вирішив, що він вже "старий".

"Я старий і хотів би залишитися десь тут на певний час", - сказав Том.

Відомо, що актор спробував себе у різних амплуа. Але в серіалі "Mobland" його роль можна назвати "класничною", Харді часто грав у кримінальних стрічках, де виконував роль "поганого хлопця", який при цьому може не бути антагоністом.

Про що серіал "Mobland"

Новий проект Paramount+, прем'єру якого заплановано вже на 30 березня, розповість про дві родини, які будують злочинні імперії у Лондоні. Серіал можна назвати продовженням "Доннованів", в якому було показано початок історії.

Том Харді грає "перемовника", який має захистити родину Гарріган (вороги Доннованів). А ще в серіалі знялися Пірс Броснан та Хелен Міррен. Режисером деяких епізодів виступив культовий Гай Річі.

За декілька тижнів трейлер зібрав понад 7 мільйонів переглядів. Очікується, що серіал збере чимало схвальних відгуків.

Де знімався Том Харді

За свою кар'єру актор встиг з'явитися у багатьох стрічках. Серед них:

  • "Початок"
  • "Темний лицар: Відродження легенди"
  • "Шалений Макс: Дорога гніву"
  • "Веном"
  • "Воїн"
  • "Бронсон"
  • "Легенда"
  • "Дюнкерк"
  • "Лок".

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу фильмы Зірки шоу-бізнесу Фільми
NEWS
Мирні переговори і членство України в НАТО: головні заяви адмірала Каво Драгоне
Мирні переговори і членство України в НАТО: головні заяви адмірала Каво Драгоне