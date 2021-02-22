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Языковой скандал на Укрпочте получил продолжение: зеркало страны

Автор: Styler

Укрпочта считает недопустимым грубое общение с клиентом работницы отделения в Кривом Роге.

Об этом заявили в пресс-службе компании.

По словам представителей Укрпочты, сложившаяся ситуация затронула сразу несколько важных аспектов, ведь кроме нарушения норм Законов о языке и обязательного использования средств индивидуальной защиты, сотрудница пренебрегла правилами обслуживания клиентов, повышала голос и использовала бранные слова, что является "абсолютно неприемлемым".

"Учитывая грубость нарушения и наличие предупреждений руководства по качеству обслуживания ранее, в компании было принято решение уволить работницу", - говорится в сообщении.

В то же время в компании просят всех "быть толерантными и относиться с пониманием к тому факту, что за один день или даже за год, нельзя изменить навыки десятков тысяч работников".

"Укрпочта, которая работает в каждом уголке страны, является зеркалом той же страны. В этом зеркале и те, кто не носит маски, и те, кто не вежливо отвечает, и те, кто не желает вакцинироваться или, наоборот, считают это необходимостью. Но в компании уверены, что совместными действиями и корректным отношением друг к другу можно достичь желаемого результата", - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре разгорелся языковой скандал в кофейне.

А также рассказывали о том, что блогерша разгневала сеть высказываниями про украинский язык.

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