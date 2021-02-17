Языковой скандал с официанткой в Днепре: хозяйка кофейни ошарашила заявлением

В Днепре официантка отказалась обслуживать клиентку на украинском языке и заявила, что лучше будет учить французский. К тому же Днепр "русский город". Владелица кофейни Coffein сообщила, что баристу уволили.

Интересно, что сама хозяйка заведения не на стороне клиента. Она не считает свою сотрудницу неправой в этой ситуации.

"Я не на стороне клиентки. Я считаю, что человек может говорить на русском. Возможно, нужно было начать разговор украинском, но, если она его не знает, то зачем язык поносить и унижать нашу Украину. Поэтому мы будем искать украиноязычных официантов и барист, и потом будем начинать свою работу, — сказала хозяйка Coffein.

Отметим, что бариста нарушила закон "Об обеспечении государственного языка, как государственного", который предусматривает, что работники сферы услуг обязаны общаться с клиентом на украинском языке, только если он не попросит обслуживать на другом языке.

Кстати, Адвокат Вячеслав Шестириков сообщил, что на первый раз штрафовать кофейню не будут. Если зафиксируют второй случай, то заведению грозит штраф — от 5100 до 6800 гривен.

Сама клиентка Анна Счасная очень возмущена поведением баристы.

"Почему французский не знаю, у меня тоже возник вопрос, например, представим себе эту ситуацию во Франции. Пришел француз в кафе, заказал безе, круассан, это нам знакомые названия, кош алиготе, что-то французское, а ему отвечают: "Иди гуляй, здесь — русский город!" — ну например. Это дико было бы! Так почему в Днепре это звучит нормально, я сегодня услышала очень много таких подобных комментариев, что Днепр — это русский город", - написала Анна Счасная.