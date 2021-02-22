Мовний скандал на Укрпошті отримав продовження: дзеркало країни

За словами представників Укрпошти, ситуація, що склалася, зачепила одразу декілька важливих аспектів, адже окрім порушення норм Законів про мову та обов’язкового використання засобів індивідуального захисту, співробітниця знехтувала правилами обслуговування клієнтів, підвищувала голос та використовувала лайливі слова, що є "абсолютно неприйнятним".

"Враховуючи грубість порушень та наявність попереджень керівництва щодо якості обслуговування раніше, в компанії було прийнято рішення звільнити працівницю", - йдеться у повідомленні.

В той же час у компанії просять всіх "бути толерантними та ставитись з розумінням до того факту, що за один день, чи навіть за рік, не можна змінити навички десятків тисяч працівників".

"Укрпошта, яка працює в кожному куточку країни, є дзеркалом тієї ж країни. В цьому дзеркалі і ті, хто не носить маски, і ті, хто не ввічливо відповідає, і ті, хто не бажає вакцинуватися чи, навпаки, вважають це необхідністю. Але в компанії впевнені, що спільними діями і коректним ставленням один до одного можна досягти бажаного результату", - додали в прес-службі.