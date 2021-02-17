Очень бесит: блогерша разгневала сеть высказыванием об украинском языке
В сети появилось видео, на котором несовершеннолетняя девушка рассказывает о своем негативно отношении к украинскому языку, и к людям, которые на нем разговаривают.
Видео ее высказывания в Tik Tok опубликовал Игорь Колесник на своей странице в Facebook.
По его словам, на видео 15-летняя Лиза Леоненко. У девушки в Tik Tok более 141 тысячи подписчиков.
На видео она говорит, что месяц назад она выставила видео, в котором говорит о том, что не любит украинский язык. При этом сразу же "посыпалось" множество гневных комментариев. Но сейчас она жестко на это отреагировала.
"Вср**ась мне ваша рідна мова. Если человек не любит этот язык, то зачем на нем разговаривать", - заявила Лиза.
Она также отметила, что не будет дружить с человеком, который разговаривает на украинском языке.
"Меня очень бесит этот язык, особенно его звучание от других людей", - добавила блогерша.
Также в своем обращении она много использует ненормативной лекции.
Леоненко Ліза Геннадіївна. 18.03.2005р Мама- Ніна Леоненко Тато-Геннадій ЛеоненкоPosted by Ігор Колєснік on Wednesday, February 17, 2021
Пользователи сети прокомментировали это.
- Гадость;
- Криворотое тупое создание. С матом и таким интеллектом - прямая дорога этому несчастью на панель;
- Таких много, всех не перестрелять;
- Ну и дура, мат, наверное, ее родной язык;
- И зачем это распространять? Или мало ваты интeрнeтом гуляет? Блокировать!
Напомним, блогерша призналась в любви России на Майдане, но получила достойный ответ.
Ранее известного шоумена сняли с эфира из-за скандального видео об украинском языке.